ТОП-7 украинских композиторов 20-го века в джазовом вечере на Еспресо

Ведь на этот раз здесь представлено джазовое прочтение произведений 7 выдающихся украинских классических композиторов 19-20 веков. Однако проект построен таким образом, что он будет интересен и полезен поклонникам различных музыкальных жанров и эпох. Музыкант и продюсер Игорь Закус собрал 7 виртуозных украинских джазовых пианистов нашего времени и предложил им аранжировать классические академические произведения последнего столетия или даже больше. В результате вышел почти час очень интересного музыкального эксперимента.

Не пропустите премьеру видео 2 июня в 23:00, чтобы узнать, какие еще известные украинские композиторы попали в проект, а также увидеть филигранное живое исполнение джазовых аранжировок, которые, возможно, по-новому откроют для вас украинскую классику.

#Voices_from_U – это музыкальный проект, который уже в пятый раз выходит в вечернем онлайн-эфире социальных страниц Эспрессо. Цель этих сессий – предоставлять эмоциональную музыкальную терапию тем, кто в ней нуждается. Независимо от места, где в этот момент находятся слушатели, если у них есть доступ к интернету – это шанс на встречу с прекрасным. Авторы просят поддержать проект, подписками на соцсети, распространением и донатами. Все необходимые ссылки, а также дополнительную информацию о участвующих музыкантах можно найти здесь.

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