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Топ-5 украинских надежд, которые поехали на Олимпиаду-2022 за медалями

4 февраля, 2022 пятница
09:00
Статьи

На зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине сборная Украины надеется на медали во фристайле, биатлоне, сноуборде и скелетоне

Александр Абраменко

Фристайл, лыжная акробатика

Александр Абраменко в 2018 году стал главным украинским героем на Олимпиаде в Пхенчхане. Он выиграл соревнования в лыжной акробатике и принес нашей сборной единственную медаль на Играх-2018.

Золото Абраменко оказалось третьим за все время выступлений сборной Украины на зимних Олимпиадах. Кроме него, в 1994 году в Лиллехаммере победила фигуристка Оксана Баюл, а в 2014 году в Сочи лучшей в эстафете стала женская биатлонная команда.

Абраменко подтвердил свой высокий класс в 2019 году, когда стал вторым на чемпионате мира в Дир Велли (США). После этого он сделал паузу в карьере, чтобы залечить старые травмы и возобновил выступления в конце 2020 года.

По возвращении украинец еще не завоевал никакой личной медали на этапах Кубка мира.

Зато Абраменко дважды становился третьим на КС в смешанных командных соревнованиях, дебютирующих в Пекине в олимпийской программе. Украинцы сделали в новой дисциплине заявку на медаль в декабре 2021 на этапе соревнований в Руке (Финляндия). Александра Абраменко там выступал вместе с Дмитрием Котовским и Анастасией Новосадом.

Именно с выступлением Абраменко и партнеров связаны главные надежды сборной Украины на медали в Пекине.

Именно олимпийский чемпион понесет вместе с фигуристкой Александрой Назаровой национальный флаг на церемонии открытия Игр 4 февраля.

Командные соревнования по лыжной акробатике в миксте на Олимпиаде-2022 в Пекине состоятся 10 февраля, индивидуальные мужские – 15-16 февраля.

Женская сборная Украины по биатлону

Биатлон, эстафета

Биатлон - самый успешный для Украины зимний вид спорта на Олимпиадах. Бронзу в спринте нашей команде приносили Валентина Цербе в Лиллехаммере-1994, Лилия Ефремова в Турине-2006 и Вита Семеренко в Сочи-2014. Елена Петрова выиграла серебро в индивидуальной гонке в Нагано-1998. А наибольшего успеха сборная Украины достигла в 2014 году, когда добыла золото в женской эстафете. Его нашей команде в Сочи принесли Елена Пидгрушная, Вита Семеренко, Валя Семеренко и Юлия Джима.

С эстафетой связаны надежды на медаль и Олимпиаду-2022. Из последних перед Играми в Пекине трех чемпионатов мира подряд сборная Украины возвращалась с медалями. Украинки получали бронзу на ЧМ в 2019, 2020 и 2021 годах.

В нынешнем сезоне наша женская сборная выше пятого места в эстафете на этапах Кубка мира не поднималась. К тому же удар по амбициям команды нанес коронавирус. Уже в Пекине положительный тест на COVID-19 сдала Елена Белосюк (Пидгрушная). Сейчас она находится на самоизоляции, а на игры срочно вылетела запасной Анастасия Меркушина.

Женская эстафета на Олимпиаде-2022 состоится 16 февраля.

Дмитрий Пидручный

Биатлон

Если представительницы женской сборной являются для Украины главными поставщиками медалей на "белых" Олимпиадах, то от мужчин в этом виде спорта наград ждут с 1994 года.

В 2019 году "прорыв" в украинском мужском биатлоне совершил Дмитрий Пидручный. Он выиграл на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) гонку преследования и стал первым в истории представителем мужской сборной Украины, получившим золото ЧМ.

После этого Пидручный не выиграл никакой личной награды на этапах Кубка мира. В нынешнем сезоне лидер сборной Украины оказался ближе всего к пьедесталу на этапе КС в январе в Рупольдинге (Германия), где финишировал седьмым в спринте. Этот результат попал в десятку самых лучших в карьере Пидручного. Похоже, что к Олимпиаде-2022 он подходит в боевой форме.

Ее он сможет показать еще и в эстафетных гонках. Первая из них – смешанная эстафета состоится уже 5 февраля. Спринт в Пекине пройдет 12 января, гонка преследования – 13 февраля, а мужская эстафета – где украинцы в нынешнем сезоне финишировали на Кубке мира в Эстерсунде пятыми – 15 февраля.

Аннамари Данча

Сноуборд, параллельный гигантский слалом

Благодаря Анимари Данчи украинские болельщики отныне будут наблюдать за олимпийскими соревнованиями по сноубордингу гораздо более придирчиво. В 2019 году она принесла Украине первую в истории медаль чемпионата мира по этому виду спорта. Украинка стала в Парк-сити (США) второй в параллельном слаломе. Вдобавок на том ЧМ она еще и показала высокий результат в параллельном гигантском слаломе, где финишировала шестой. Именно в этом виде программы Данча сразится в Пекине.

Больше медалей мирового уровня украинка после своего успеха не добывала. Зато в преддверии Олимпиады отличилась на этапе Кубка Европы в Буковеле, где 22 января победила в параллельном гигантском слаломе.

Соревнования по этому виду программы на Олимпиаде-2022 состоятся 8 февраля.

Владислав Гераскевич

Скелетон

Владислав Грескевич в 23 года уехал на вторую Олимпиаду. В Пхенчхане он дебютировал на Играх в 19, сразу финишировал 12-м и заставил говорить о себе как об одном из самых перспективных скелетонистов мира. Специалисты сошлись во мнении, что если бы украинец выступал за одну из топ-сборных, большие победы были бы гарантированы.

Однако Гераскевич настойчиво прокладывает себе путь к медалям в Украине, где скелетон держится на таких энтузиастах как его отец и тренер Михаил Гераскевич.

И украинец прогрессирует. 31 января 2021 года он финишировал шестым на этапе Кубка мира в Сигулде (Латвия) и показал лучший результат в карьере. Чтобы оказаться на пьедестале осталось совсем немного.

Соревнования по скелетону в Пекине состоятся 10-11 февраля.

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Спорт
Юлия Джима
Дмитрий Пидручный
Пекин-2022
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