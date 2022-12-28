ТОП-5 духовых шкафов для вашей кухни

Bosch HBG635BB1

Встраиваемая электрическая духовка Bosch HBG635BB1 со стильным лаконичным дизайном вобрала в себя практически все современные технологии. Понятное сенсорное управление поможет легко установить необходимый режим и температуру.

Устройство имеет несколько вариантов защиты для вашей безопасности и долговременной работоспособности: защита от чрезмерных нагрузок электросети, блокировка от детей. Кроме этого, она обладает следующими преимуществами:

внутреннее покрытие EcoClean легко очищается от жира и других загрязнений под воздействием высоких температур;

объём камеры в 71 л позволяет готовить несколько блюд одновременно;

10 встроенных программ помогут идеально приготовить ваше любимое блюдо.

Gorenje BO6735E02BK

Бюджетная модель от Горенье получила 11 режимов нагрева, минималистичное внешнее оформление и двухслойную стеклянную дверь. Форма камеры HomeMade Plus помогает равномерно пропекать блюда. Её вместительность — 77 л, что позволяет готовить что-то объёмное или несколько вариантов еды за один раз.

Whirlpool AKZ9 6240 NB

Духовой шкаф электрический Whirlpool AKZ9 6240 NB встраиваемого типа прекрасно сочетает в себе богатый функционал и доступную стоимость. Он получил высокий класс энергопотребления А+ и 16 режимов нагрева. Модель имеет следующие особенности:

конвекционный нагрев равномерно распределяет температуру по камере, чтобы вы получили отлично приготовленное блюдо;

комбинированное сенсорное и механическое управление;

опция Cook3 позволяет готовить одновременно 3 блюда без смешивания запахов.



Samsung NV75N5641RB

Бренд активно применяет инновации в своей технике, что показывает модель Samsung NV75N5641RB. Основное преимущество данного устройства в особой конструкции двери с заломом. Это позволяет готовить два блюда одновременно в разных режимах, не переживая, что при открытии верхней части в нижней упадет температура. Таким образом вы значительно экономите время на готовку. Кроме этого, вы можете использовать только верхнюю камеру, что позволит снизить потребление электроэнергии.



Electrolux EOE7P31Z

Стильное оформление электрической духовки Electrolux EOE7P31Z органично впишется в любой интерьер кухни. Диапазон температур составляет от 30 до 300 градусов, что поможет приготовить еще больше любимых блюд. Дверца состоит из 4 стекол, что надежно сохранит температурный режим и убережет вас от ожогов, если вы ненароком коснетесь поверхности.