Топ-4 шага, которые сделают ваши волосы здоровыми и ухоженными

Красивые и присмотрите волосы – мечта каждой девушки. Волосы играют важную роль во внешнем виде человека, могут подчеркнуть его естественную красоту и быть одной из составляющих общего образа.

Помимо внешнего вида, хорошая прическа может указывать на общее здоровье человека и степень ухода за собой. Однако мы очень часто опускаемся элементарных ошибок, приводящих к ломкости, тусклости и обезвоживанию локонов. Поэтому научиться правильно ухаживать за волосами важно независимо от пола и возраста.

"Какие-то особые рекомендации по уходу за волосами можно дать только при личном осмотре и оценке его состояния. Тем не менее, существует ряд общих правил, которые я бы советовала выполнять всем людям. Они не требуют много времени. Нужно только не лениться и сохранять последовательность действий во время правильного ухода за волосами. Это поможет сохранить его здоровый и красивый вид» – рассказала парикмахерша и стилистка Надежда Сыроедова в своем интервью редакции Bahmut.

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Как определить тип кожи головы

Кожа головы может быть разной, что определяет ее главные характеристики и свойства. Основные типы:

Сухая кожа головы – склонна к сухости и шелушению, достаточно сильно электризуется. Волосы моете 1-2 раза в неделю, а блеск сохраняется лишь в течение нескольких дней после мытья, затем становятся тусклыми. Иногда вы можете испытывать зуд или раздражение кожи из-за недостатка влаги. Нормальная кожа головы – наиболее сбалансированная, что-то среднее между жирной и сухой. Кожа не нуждается в дополнительном уходе, кроме основного. Обычно вы моете голову один раз в 2-3 дня, так как появляется жирный блеск у корней. Волосы имеют умеренный объем и не сильно электризуются. Жирная кожа головы характеризуется отчетливым жирным блеском в зоне у корней, склонностью к появлению себорейного дерматита. Волосы могут быстро становиться грязными и нуждаются в мойке ежедневно, или через день. Обычно таким волосам сложно придать объем. Комбинированная кожа головы – различается по типу на разных участках головы. Очень часто наблюдаются такие признаки – очень жирная кожа у корня и сухие волосы по длине, поэтому совмещает характеристики различных типов. Чувствительная и проблемная кожа головы может иметь разные дерматологические проблемы, реагировать на изменения окружающей среды и другие физические факторы. Такие волосы нуждаются в специализированном уходе и консультации у трихолога.

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Качественная и правильная очистка волос

Одним из важнейших шагов по уходу за волосами является очищение, то есть мытье с помощью шампуня. Используйте подходящий шампунь, в зависимости от вашего типа кожи головы, а не типа волос (прямые, вьющиеся, поврежденные и т.п.). Следите за составом средства и его водородным показателем (рН). Желательно, чтобы показатель pH был на уровне 5.5, а сам шампунь не содержал дешевые отдушки и ПАВ (поверхностно-активные вещества).

Главное правило – шампунь должен очищаться, это его основная и единственная задача. Поэтому меньше обращайте внимание и масла и ценные экстракты, ведь вы все равно это все смоете водой. Промывайте волосы с помощью шампуня дважды. Второй раз очень тщательно очищайте корни, чтобы вымыть все остатки продукта. Используйте холодную или теплую воду во время мытья головы. Горячая вода может повлечь за собой сухость волос и навредить коже головы.

Еще одним важным советом является массаж. Мойте голову совершая массажные движения подушечками пальцев. Это не только улучшает кровообращение кожи и помогает активации роста волос, а также вы лучше вспените шампунь, который уберет все загрязнения.

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Питание волос

Следующий этап – питание и гидратация волос. Именно этот этап часто пропускают, однако он очень важен. Как часто использовать маску, вы должны выбрать самостоятельно. Обычно такую процедуру следует повторять 1-2 раза в неделю.

Маски для волос могут содержать различные составляющие, такие как: масла, витамины, экстракты растений, протеины и другие полезные вещества, питающие и укрепляющие волосы. Выбор средства зависит от типа волос. Например, увлажняющие маски помогают сохранить влагу в волосах и предотвращают ломкость, а укрепляющие маски, содержащие белки и другие вещества, делают волосы более эластичными и менее подверженными повреждениям. Желательно иметь в своем арсенале несколько видов масок, которые вы будете чередовать.

После мытья головы слегка помокните волосы полотенцем и нанесите на всю длину (кроме корней) маску. Можно прочесать волосы специальной расческой, чтобы хорошо распределить средство. Выдержите 10-20 минут и смойте теплой водой.

Всегда пользуйтесь кондиционером или бальзамом для волос

"Намачиванием и мойкой мы открываем волосяные волокна, поэтому всегда необходимо снова закрывать их кондиционером", – рекомендует парикмахер Нела Матыскова в своем интервью журналистам портала Notino.

Кондиционеры и бальзамы образуют защитный слой на поверхности волос, который предотвращает повреждения различных факторов, таких как: физическое повреждение, солнечная радиация, химические обработки и т.д. Также, использование кондиционера облегчает процесс расчесывания и может сделать волосы более гладкими, сохранить их естественный блеск.

Однако, первоочередной задачей кондиционера и бальзама является закрытие микроскопических чешуй, чтобы предотвратить потерю влаги и повреждения внутренней структуры волос. Поэтому, им важно пользоваться после каждого мытья головы.

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Завершающий этап ухода и укладка

После мытья осторожными и прижимными движениями, отожмите лишнюю влагу полотенцем. Не трите и не совершайте грубых движений, поскольку волосы в этот момент уязвимы. Если вы все же заматываете волосы полотенцем, не оставляйте их на волосах длиннее, чем на 5 минут.

Если необходимо, на этом шаге сможете нанести маленькое количество сыворотки, эссенции либо масла для волос. Нанесите продукт на кончики волос и длину. Если вы пользуетесь феном и другими приборами для укладки, придется еще нанести термозащиту.

Во избежание повреждения волос используйте расческу с широкими и мягкими зубцами. Для сушки феном выберите холодный или теплый режим (до 140 градусов) и держите фен на расстоянии от волос.

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Красота волос зависит не только от внешнего ухода, но и общего состояния организма. Внутренние факторы – здоровье кожи, кишечника и организма в целом, могут влиять на вид волос. Поэтому балансируйте с уходом и соблюдайте здоровый образ жизни.