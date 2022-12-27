ТОП-3 самых убедительных и абсурдных аргументов относительно нового церковного календаря

Убедительные:

1. Новоюлианский календарь более точен с точки зрения астрономии.

2. Большинство поместных православных церквей придерживаются новоюлианского календаря.

3. Большинство жителей Украины поддерживают переход на новый календарь в праздновании Рождества Христова, число сторонников ежегодно растет, а оппонентов уменьшается.

Были попытки сознательного внедрения "антирелигиозных" светских календарей - французского и большевистского, с отказом от семидневной недели и порядка исчисления месяцев. Они не прижились, но если бы существовали немного дольше — разве следовало бы и Церкви отказаться от библейской седмицы и собственного календаря в пользу "революционного"?

Абсурдные:

1. Религиозный календарь должен совпадать со светским.

- Исламский, иудейский, буддийский, индуистский календари – не только не сходятся с международным, но и имеют принципиально другие методы вычисления, то есть разница между ними часто не фиксирована (как между юлианским и новоюлианским календарями). Параллельное использование двух календарей — очень распространенное явление.

Также были попытки сознательного внедрения "антирелигиозных" светских календарей — французского и большевистского, с отказом от семидневной недели и порядка исчисления месяцев. Они не прижились, но если бы существовали немного дольше — разве следовало бы и Церкви отказаться от библейской седмицы и собственного календаря в пользу "революционного"?

2. Мы ведем исчисление "от Рождества Христова", поэтому Новый год должен быть после праздника Рождества Христова.

- Каждому, кто мало-мальски осведомлен в теме, известно, что до IV века была распространена традиция праздновать Рождество и Крещение Христа в один день как праздник Богоявления — и делать это 6 января. Лишь во второй половине IV ст. постепенно стало доминировать отдельное празднование Рождества Христова, перенесенное на 25 декабря.

Эта дата условна и не зафиксирована ни в Евангелии, ни в Предании.

Исчисление "от Рождества Христова" получило распространение с VI-VIII веков. Причем доказано на основании сравнения исторических событий (например, жизни царя Ирода), что Спаситель наиболее вероятно родился за несколько лет "до Рождества Христова".

3. Мы не должны "праздновать вместе с мск.."

Многое и мы, и мск делаем подобно, потому что это происходит от общих вещей, а не от того, что является исключительным достоянием мск. Если мы принципиально начнем все делать "не так, как у них" – очень быстро зайдем в абсурд. И такой способ рефлексий означает ментальную привязку к врагу, а не реальное дистанцирование. Чтобы ее разорвать гораздо эффективнее относиться безразлично к тому, что и как там делают. Как относимся к "дню расии" или "дню народного единства".

Исчисление "от Рождества Христова" получило распространение с VI-VIII веков. Причем доказано на основании сравнения исторических событий (например, жизни царя Ирода), что Спаситель наиболее вероятно родился за несколько лет "до Рождества Христова"

Если очень хочется, то, может, стоит перестать отмечать Новый год, как будто самый главный праздник? Ведь именно такое гипертрофированное празднование Нового года — советско-мск традиция, сознательно введенная большевиками в 1930-х годах как противовес религиозному празднованию Рождества Христова.

Ибо кажется самоочевидным, что "новогодние абычаи", "дедмарос" и другие подобные вещи значительно сильнее культурно соединяют нас с мск, чем церковный календарь.

Источник

Об авторе. Евстратий Заря, архиерей Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Священного Синода, заместитель председателя Управления внешних церковных связей ВЦУ

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.