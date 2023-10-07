ТОП-10 замков и крепостей в Украине, которые стоит посетить

Украина имеет богатую историю и культурное наследие, поэтому строившиеся много лет назад сооружения поражают своей архитектурой, отражая различные стили и мастерство строительства своего времени. Также многие замки расположены в живописных местах, вокруг которых расцветает природа. Мы собрали список уникальных замков и фортификационных сооружений, которые стоит посетить, чтобы насладиться красотой природы и богатством национального наследия.

Такое путешествие не только подарит яркие эмоции, вы сможете получить уникальный опыт и обогатить свои знания об истории родного края. Ведь крепости в Украине представляют собой разнообразие архитектурных шедевров. Эти объекты служили не только оборонительными сооружениями, но и были центрами власти, центрами торговли и местами сохранения культурных традиций. Они свидетельствуют о различных исторических этапах развития регионов и важных событиях в Украине.

Каменец-Подольская крепость

Пожалуй, одно из самых популярных туристических мест в Украине – Каменец-Подольская крепость, расположенная в городе Каменце-Подольском Хмельницкой области. Официально основана в XIV веке, однако, по некоторым историческим данным, фортификационные сооружения на этом месте были еще во времена Киевской Руси. Крепость окружена каньоном, создающим естественные оборонительные прегррады, она имела важное стратегическое положение, поэтому находилась под властью разных народов, включая украинцев, поляков, турок и т.д. Главная постройка Каменца-Подольского прошла много периодов реконструкций и модернизаций, что отразилось в ее уникальном архитектурном стиле.

Современная крепость является музеем под открытым небом, где посетители могут узнать больше об истории и культуре региона. А также местом, где проходят разные фестивали. Увлекательная атмосфера ночного, освещенного огнями сооружения, завораживает и становится незабываемой для туристов.

Фото: Wondersholidays

Замок Паланок (Мукачевский замок)

Замок "Паланок" или Мукачевский замок - это историческое фортификационное сооружение, расположенное в городе Мукачево Закарпатской области, является национальным памятником архитектуры. Замок был основан, вероятно, в XI веке, когда территорией управлял венгерский король.

В течение своей истории он подвергался многочисленным реконструкциям и сменам владельцев, включая Венгерское королевство, Ракоци, Шенборнов и других. В разные периоды замок использовался для разных целей, включая оборону, резиденцию аристократии. Что интересно, с конца 18 века был в роли австрийской тюрьмы, а в советское время служил как профессионально-техническое училище.

Замок объединяет элементы романской, готической и ренессансной архитектуры, одной из главных характерных особенностей которой являются высокие башни. Расположение замка на горе над рекой Латорица обеспечивает прекрасные панорамные виды на город и окружающий край.

Фото: Ukraine is

Замок графов Шенборнов

Один из немногих замков в Украине, построенный не с оборонной целью. Этот дворец больше похож на здание из Диснеевских сказок, с большим количеством роскошных барельефов, флюгеров и витражей с семейными гербами.

Дворец построен графом Эрвином Фридрихом Шенборн-Бухгаймом в стиле барокко в конце 19 века. Здание имеет очень интересную архитектурную особенность: в нем ровно 365 окон, 52 комнаты, 12 башен и 7 выходов, что является ссылкой на календарь.

Вблизи дворца есть сад - дендрологический парк с разнообразными растениями, а сердцем этого сада стало озеро, придающее ему декоративный шарм.

Сегодня в замке размещен санаторий для людей с сердечно-сосудистыми и неврологическими болезнями, а также заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Однако туристы тоже могут насладиться этим волшебным местом и увидеть интерьер каминного зала и библиотеки.

Фото: Karpatium

Крепость Аккерман

Белгород-Днестровская крепость (Крепость Аккерман) – самая большая крепость Украины, возвышающаяся на скалистом берегу Днестровского лимана на руинах античного города Тиры (ныне, Белгород-Днестровский). Охватывает большую площадь – почти 9 га и имеет протяженность оборонительных стен в 2,5 километра.

Крепость считается одной из самых больших в Европе и поражает своей архитектурой и величием. Она заложена в средневековье, но современный вид формировался на протяжении разных эпох. Фортификационные сооружения много лет являлись важными объектами на пути в Европу и использовались для контроля торговых маршрутов как стратегический объект.

Во время экскурсии можно узнать об оставленных турками сокровищах, интересных историях и легендах, увидеть уникальное оружие. А также узнать об известных людях, которые здесь бывали: Леся Украинка, И. Нечуй-Левицкий, А. Мицкевич и другие.

Фото: Белгород-Днестровская районная государственная администрация

Замок Острожских

Замок Острожских был основан в XVI веке. Он был важным объектом обороны волынских земель на пути нашествия татар и служил резиденцией для семьи Острожских, которая была одной из выдающихся украинских аристократических семей.

Построен в живописном месте на слиянии рек Случь и Икопоть в городе Староконстантинов, Хмельницкой области, представляет собой типичную средневековую крепость с башнями и высокими оборонительными стенами. Сооружение подвергалось реконструкциям и модификациям на протяжении всей своей истории. Сегодня замок на реставрации, но открыт для посетителей. Советуем осмотреть церковь со старинными фресками и вообще прогуляться по территории, увидеть колокольню, оборонную башню и внутреннюю отделку помещений. Если брать экскурсию, то гид вам расскажет о становлении замка, его связи с фигурами Северина Наливайко и Богдана Хмельницкого, а также вы узнаете интересные легенды.

Фото: Виртуальный музей наследия князей Острожских

Хотинская крепость

Название фортификационного сооружения неотъемлемо связано от города, в котором оно расположено – Хотин (Черновицкая область). Основанная на живописных берегах реки Днестр, эта крепость прошла множество испытаний и событий, отражающих многогранную историю региона. Нынешнее величие и масштабы замок обрел именно в 15 веке, когда им завладело Молдавское княжество и увеличило его территорию втрое.

История Хотинской крепости насчитывает века обороны и стратегического значения. Крепость была свидетелем многочисленных конфликтов, войн и побед, которые придали ей немалый вес в истории Украины. Архитектурно Хотинская крепость поражает своей масштабностью и красотой. Высокие стены, могучие башни и тщательно выстроенные оборонительные сооружения делают ее значимым культурным достоянием. Для посетителей крепость становится своего рода машиной времени, переносящей их в прошлое, позволяя ощутить атмосферу минувших эпох. Ее считают еще и одной из самых крупных звезд среди памятников архитектуры, ведь на ее территории велись съемки фильмов "Тарас Бульба", "Захар Беркут", "Три мушкетера" и многих других.

Фото: Государственный историко-архитектурный заповедник "Хотинская крепость"

Шаровский дворец

Это один из самых молодых дворцов в нашем списке. Построен в конце XIX века и находится в пгт. Шаровка в Харьковской области. Здание из белого камня выполнено в стиле неоготика, похоже на сказочный замок, окруженный террасами и парком с экзотическими растениями.

Шаровская усадьба на протяжении своей истории имела несколько владельцев. Сам хутор в 1670 году основал есаул Матвей Шарий. В 1836 году, купив землю, помещик Ольховский начал строить здесь себе поместье в неоготическом стиле, который был очень популярен в то время. Впоследствии здание перешло во владение братьям Гебенштрейтерам, а в 1881 году усадьбу приобрел сахарный король Леопольд Кениг, благодаря которому дворец стали называть "Сахарный замок".

Дворец с 2014 года передан в аренду Благотворительному фонду "Омрияна Країна", цель которого - отреставрировать здание для восстановления былого величия и создания культурно-художественного центра.

Фото: Igotoworld

Замок Попова

Дом Попова представляет собой дворцово-парковый комплекс, расположенный в селе Васильевка Запорожской области. Принадлежал дворянскому роду Поповых и был построен в 1894 году.

Архитектурно дворец напоминает средневековые европейские замки, наиболее выражен стиль неоромантизма, а также характерные черты готики и барокко. Здание имело большой бальный зал, библиотеку и галерею с оригинальными произведениями искусства.

Сегодня в усадьбе размещен Васильевский историко-архитектурный музей-заповедник "Усадьба Попова". И хотя замок не сохранил в полной мере свою красоту и величие, он до сих пор остается популярным туристическим местом, где предлагают насладиться архитектурой средневековья, полюбоваться видами из смотровой башни и исследовать флигели.

Фото: Wikimedia

Замок Любарта (Луцкий)

Луцкий замок, также известный как Замок Любарта – это историческая крепость в городе Луцк Волынской области. По одной из легенд, основанный князем Любартом в XIII веке, замок играл немаловажную роль в истории Волыни и Украины.

Луцкий замок представляет собой типичный пример средневековой крепости. Он включает в себя башни, стены, дворец и монастырь, свидетельствующие об архитектурных стилях разных исторических эпох. Состоит из двух основных частей: Верхнего и Нижнего замка. В настоящее время хорошо сохранилась верхняя часть. Замок является популярным туристическим объектом, привлекая посетителей своей архитектурой и историей, интересными старинными подземельями.

Что интересно, на купюре номиналом 200 гривен с оборотной стороны вы можете увидеть въездную башню замка Любарта.

Фото: Луцкий городской совет

Збаражский замок

Збаражский замок расположен в Збараже, Тернопольской области. Основан в начале XVII века, его строили по проекту известного архитектора Винченцо Скамоцци. Замок стал важным объектом обороны и имел большое историческое значение. Основной период активного использования сооружения приходится на времена Великого княжества Литовского и Польши.

Збаражский замок представляет собой типичный пример объекта оборонной архитектуры того времени с ренессансными элементами. Он имеет форму неправильного четырехугольника с башнями и бастионами на углах. Замок окружен лесами, а к его входу ведет каменный мост.

Сегодня, Збаражский замок – это архитектурный памятник, в котором находится краеведческий музей, открытый для посещения.

Фото: Travel-al