Топ-10 причин поехать на Ше.Fest 2021

Почему стоит ехать на Ше.Fest?



Потому что на фестивале выступают лучшие украинские музыкальные исполнители! В этом году на главной сцене Ше.Festа - группы Go-A, Стая, Нумер482, ОТ VINTA, Banderas BLUES BAND, KALUSH, один в Каноэ, Тень Солнца.







Потому Ше.Fest объединяет! Тысячи украинцев едут в Моринцы, чтобы быть одной семьей эти два дня. Они вместе радуются, вдохновляются и становятся лучше. На фестивальных локациях вы можете участвовать в творческих и спортивных активностях, знакомиться с новыми людьми, находить друзей и даже влюбляться!







Потому что здесь драйвово! Вы получите столько эмоций и впечатлений, что не захотите спать! На фестивале постоянно что-то происходит, и даже ночью есть события.







На Ше.Festе интересно всем, независимо от возраста, профессии и предпочтений. Здесь есть и детская поляна, и спортивные соревнования для подростков, и творческие мероприятия для пожилых людей. Организаторы подготовили более 10 локаций! Вы можете быть зрителем Театральной сцены или слушателем Просветительской поляны, а можете стать активным участником мастер-классов, Ше.Батла или Ше.Games.







Здесь есть что поесть. Кроме традиционного фудкорта оргкомитет ежегодно придумывает какие-то кулинарные шедевры. В прошлый раз посетители смаковали борщ с карасями, который так любил Шевченко. Что для вас приготовят теперь? Приезжайте - попробуете.







Ше.Fest наполняет знаниями! Здесь можно не только развлекаться, а и учиться. На просветительской поляне вас ждут гутирки от лекторов - ученых, писателей, общественных деятелей.







На ярмарке мастеров - только уникальные изделия ручной работы в украинском стиле. Мастера едут со всех регионов Украины, чтобы познакомить вас со своим творчеством. Ежегодно оргкомитет "воюет" с продавцами китайского ширпотреба, чтобы вам было только самое лучшее.







Здесь вы увидите другого Шевченко - яркого, молодого, настоящего. Здесь собираются люди, которые знают, что украинская история, культура, искусство - это круто. Они гордятся нашим Кобзарем и тем, что они украинцы. Почувствуйте эту гордость вместе.







Ше.Fest существует с 2014 года, на нем выросло целое поколение. Это молодежь, которая верит в Украину и стремится строить ее будущее. Приезжайте всей семьей, как это делают многие поклонники фестиваля, именно здесь вы найдете единомышленников.







Ну и наконец, самое главное. Потому что Шевченко - это любовь ...



