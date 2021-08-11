Топ-10 причин поехать на Ше.Fest 2021
Ше.Fest откроет свои объятия для украинцев 21 и 22 августа. В Моринцах, на родине Тараса Шевченко, состоится грандиозный всеукраинский фестиваль, на который собираются тысячи украинцев. Если вы еще не решили, ехать ли на Ше.Fest - то вот вам 10 причин, которые вдохновят готовиться к путешествию
Почему стоит ехать на Ше.Fest?
Потому что на фестивале выступают лучшие украинские музыкальные исполнители! В этом году на главной сцене Ше.Festа - группы Go-A, Стая, Нумер482, ОТ VINTA, Banderas BLUES BAND, KALUSH, один в Каноэ, Тень Солнца.
Потому Ше.Fest объединяет! Тысячи украинцев едут в Моринцы, чтобы быть одной семьей эти два дня. Они вместе радуются, вдохновляются и становятся лучше. На фестивальных локациях вы можете участвовать в творческих и спортивных активностях, знакомиться с новыми людьми, находить друзей и даже влюбляться!
Потому что здесь драйвово! Вы получите столько эмоций и впечатлений, что не захотите спать! На фестивале постоянно что-то происходит, и даже ночью есть события.
На Ше.Festе интересно всем, независимо от возраста, профессии и предпочтений. Здесь есть и детская поляна, и спортивные соревнования для подростков, и творческие мероприятия для пожилых людей. Организаторы подготовили более 10 локаций! Вы можете быть зрителем Театральной сцены или слушателем Просветительской поляны, а можете стать активным участником мастер-классов, Ше.Батла или Ше.Games.
Здесь есть что поесть. Кроме традиционного фудкорта оргкомитет ежегодно придумывает какие-то кулинарные шедевры. В прошлый раз посетители смаковали борщ с карасями, который так любил Шевченко. Что для вас приготовят теперь? Приезжайте - попробуете.
Ше.Fest наполняет знаниями! Здесь можно не только развлекаться, а и учиться. На просветительской поляне вас ждут гутирки от лекторов - ученых, писателей, общественных деятелей.
На ярмарке мастеров - только уникальные изделия ручной работы в украинском стиле. Мастера едут со всех регионов Украины, чтобы познакомить вас со своим творчеством. Ежегодно оргкомитет "воюет" с продавцами китайского ширпотреба, чтобы вам было только самое лучшее.
Здесь вы увидите другого Шевченко - яркого, молодого, настоящего. Здесь собираются люди, которые знают, что украинская история, культура, искусство - это круто. Они гордятся нашим Кобзарем и тем, что они украинцы. Почувствуйте эту гордость вместе.
Ше.Fest существует с 2014 года, на нем выросло целое поколение. Это молодежь, которая верит в Украину и стремится строить ее будущее. Приезжайте всей семьей, как это делают многие поклонники фестиваля, именно здесь вы найдете единомышленников.
Ну и наконец, самое главное. Потому что Шевченко - это любовь ...
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