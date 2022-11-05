Тонны смазки и топлива оказались в Днепре из-за действий россиян в Херсонской области
Захватчики подрывают плавсредства и суда в реке Днепр, горюче-смазочные материалы несет в сторону заповедной зоны
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
Россияне устраивают подрывы речного транспорта у пристаней и причалов Днепра и его притоков, таким образом в воде оказалось до 10 тонн горюче-смазочных материалов. Эти вещества несет течение заповедной зоны Национального природного парка "Нижнеднепровский".
"Эти территории охраняются Рамсарской конвенцией о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом как среда обитания водоплавающих птиц. Поэтому эта экологическая катастрофа может иметь и международные последствия", - утверждает Янушевич.
Глава ОВА отмечает, что злонамеренные действия оккупантов могут привести к уничтожению речной флоры и фауны, а также отравят местность на десятки лет.
"Для ликвидации последствий необходимо как можно быстрее перекрыть нефтяные пятна и собрать их. Украина не может оперативно это сделать, потому что наши специалисты не имеют доступа к временно оккупированным территориям", - подчеркивает глава Херсонской ОВД.
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