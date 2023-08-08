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Тонкое или рыхлое. Как приготовить тесто на пиццу?

8 августа, 2023 вторник
17:45

Пицца – итальянское национальное блюдо. Корж обычно округлой формы. Его покрывают томатной пастой и сыром, а также разными вкусностями, в зависимости от рецепта. После этого – запекают

Тесто на пиццу тонкое (как в пиццерии)

Приготовить тонкое тесто для пиццы не сложно. Главное – четко придерживаться пошагового рецепта приготовления. Таким образом вы можете делать для себя и своих родных вполне приличное "ресторанное" блюдо своими силами.

піца

Фото: gettyimages

Ингредиенты:

  • два стакана пшеничной муки
  • три четвертых стакана воды
  • одна чайная ложка сухих дрожжей
  • одна столовая ложка оливкового масла
  • четверть чайной ложки соли
  • одна чайная ложка сахара.

Рецепт тіста на піцу

Пошаговый рецепт приготовления тонкого теста на пиццу:

  • вливаем в кухонный комбайн теплую воду (или в миску, где удобно будет мешать вручную)
  • засыпаем сухие дрожжи
  • добавляем соль
  • добавляем сахар
  • добавляем муку
  • добавляем оливковое масло
  • замешиваем тесто
  • замешенное тесто перекладываем в удобную емкость
  • накрываем крышкой
  • оставляем на час, чтобы подошло
  • когда тесто увеличится в 2 раза – достаем его и разделяем на 2 части
  • посыпаем поверхность мукой
  • тонко раскатываем тесто скалкой
  • форму для выпечки застилаем ковриком
  • перекладываем пласт теста в формочку
  • накладываем сверху начинку по вкусу
  • запекаем.

піца

Фото: gettyimages


Дрожжевое тесто на пиццу (рыхлое тесто)

Хрустящее тесто - главное условие удачной пиццы. Итак, тесто для пиццы на дрожжах:

Ингредиенты:

  • 200 мл теплой воды или молока
  • одна чайная ложка соли
  • две чайные ложки сахара
  • 25 г живых дрожжей
  • 330 г муки
  • три столовых ложки масла.

Пошаговый рецепт приготовления теста на пиццу (на дрожжах):

  • засыпаем в миску сахар, соль
  • добавляем теплое молоко (или воду)
  • добавляем покрошенные дрожжи
  • вымешиваем венчиком до растворения всех ингредиентов
  • добавляем в тесто половину просеянной муки
  • размешиваем венчиком до однородности
  • далее засыпаем вторую половину муки
  • замешиваем тесто руками
  • добавляем половину масла
  • вымешиваем
  • вливаем все масло
  • вымешиваем
  • формируем из теста шар
  • накрываем полотенцем
  • оставляем в теплом месте на один час
  • тесто увеличится втрое
  • разделяем тесто на две части
  • готовим две круглые пиццы диаметром 36 см.

піца

Фото: gettyimages

Тесто на пиццу на молоке

Тесто на молоке имеет отличную структуру, основа нежная на вкус и легкая на ощупь.

Ингредиенты:

  • 500 г пшеничной муки
  • 150 мл воды
  • 150 мл молока
  • одна чайная ложка сухих дрожжей
  • две чайные ложки сахара
  • одна чайная ложка соли
  • две столовые ложки оливкового масла.

Пошаговый рецепт приготовления теста для пиццы на молоке:

  • просеиваем муку и всыпаем в глубокую миску
  • добавляем сухие ингредиенты: сахар, соль, дрожжи
  • размешиваем сухую смесь
  • немного подогреваем молоко и воду
  • затем поочередно воду и молоко отправляем в муку
  • перемешиваем массу
  • далее вливаем оливковое масло
  • замешиваем тесто
  • посыпаем стол мукой
  • замешиваем тесто уже на жесткой поверхности
  • формируем из теста шар
  • кладем его в миску, смазанную маслом,
  • накрываем пищевой пленкой
  • ставим в теплое место на сорок минут
  • после этого еще десять минут замешиваем тесто
  • далее снова накрываем пищевой пленкой и ставим в теплое место на сорок минут
  • снова замешиваем тесто, разделяем на куски и формируем круги для выпечки пиццы.

піца

Фото: gettyimages


Тесто на пиццу на воде (быстрый рецепт)

Ингредиенты:

  • 500 г муки
  • одна чайная ложка соли
  • две чайные ложки сухих дрожжей
  • три столовых ложки оливкового масла
  • 310 мл воды.

Пошаговый рецепт быстрого приготовления пиццы на воде:

  • смешиваем муку с сухими дрожжами
  • добавляем три столовых ложки оливкового масла.
  • постепенно доливаем воду
  • замешиваем тесто для пиццы
  • прикрываем тесто пленкой
  • переводим в теплое место на пол часа
  • готовое тесто разделяем на куски и формируем круги под пиццу.

Приятного аппетита!

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