Тесто на пиццу тонкое (как в пиццерии)

Приготовить тонкое тесто для пиццы не сложно. Главное – четко придерживаться пошагового рецепта приготовления. Таким образом вы можете делать для себя и своих родных вполне приличное "ресторанное" блюдо своими силами.

Фото: gettyimages

Ингредиенты:

два стакана пшеничной муки

три четвертых стакана воды

одна чайная ложка сухих дрожжей

одна столовая ложка оливкового масла

четверть чайной ложки соли

одна чайная ложка сахара.

Пошаговый рецепт приготовления тонкого теста на пиццу:

вливаем в кухонный комбайн теплую воду (или в миску, где удобно будет мешать вручную)

засыпаем сухие дрожжи

добавляем соль

добавляем сахар

добавляем муку

добавляем оливковое масло

замешиваем тесто

замешенное тесто перекладываем в удобную емкость

накрываем крышкой

оставляем на час, чтобы подошло

когда тесто увеличится в 2 раза – достаем его и разделяем на 2 части

посыпаем поверхность мукой

тонко раскатываем тесто скалкой

форму для выпечки застилаем ковриком

перекладываем пласт теста в формочку

накладываем сверху начинку по вкусу

запекаем.

Фото: gettyimages



Дрожжевое тесто на пиццу (рыхлое тесто)

Хрустящее тесто - главное условие удачной пиццы. Итак, тесто для пиццы на дрожжах:

Ингредиенты:

200 мл теплой воды или молока

одна чайная ложка соли

две чайные ложки сахара

25 г живых дрожжей

330 г муки

три столовых ложки масла.

Пошаговый рецепт приготовления теста на пиццу (на дрожжах):

засыпаем в миску сахар, соль

добавляем теплое молоко (или воду)

добавляем покрошенные дрожжи

вымешиваем венчиком до растворения всех ингредиентов

добавляем в тесто половину просеянной муки

размешиваем венчиком до однородности

далее засыпаем вторую половину муки

замешиваем тесто руками

добавляем половину масла

вымешиваем

вливаем все масло

вымешиваем

формируем из теста шар

накрываем полотенцем

оставляем в теплом месте на один час

тесто увеличится втрое

разделяем тесто на две части

готовим две круглые пиццы диаметром 36 см.

Фото: gettyimages

Тесто на пиццу на молоке

Тесто на молоке имеет отличную структуру, основа нежная на вкус и легкая на ощупь.

Ингредиенты:

500 г пшеничной муки

150 мл воды

150 мл молока

одна чайная ложка сухих дрожжей

две чайные ложки сахара

одна чайная ложка соли

две столовые ложки оливкового масла.

Пошаговый рецепт приготовления теста для пиццы на молоке:

просеиваем муку и всыпаем в глубокую миску

добавляем сухие ингредиенты: сахар, соль, дрожжи

размешиваем сухую смесь

немного подогреваем молоко и воду

затем поочередно воду и молоко отправляем в муку

перемешиваем массу

далее вливаем оливковое масло

замешиваем тесто

посыпаем стол мукой

замешиваем тесто уже на жесткой поверхности

формируем из теста шар

кладем его в миску, смазанную маслом,

накрываем пищевой пленкой

ставим в теплое место на сорок минут

после этого еще десять минут замешиваем тесто

далее снова накрываем пищевой пленкой и ставим в теплое место на сорок минут

снова замешиваем тесто, разделяем на куски и формируем круги для выпечки пиццы.

Фото: gettyimages



Тесто на пиццу на воде (быстрый рецепт)

Ингредиенты:

500 г муки

одна чайная ложка соли

две чайные ложки сухих дрожжей

три столовых ложки оливкового масла

310 мл воды.

Пошаговый рецепт быстрого приготовления пиццы на воде:

смешиваем муку с сухими дрожжами

добавляем три столовых ложки оливкового масла.

постепенно доливаем воду

замешиваем тесто для пиццы

прикрываем тесто пленкой

переводим в теплое место на пол часа

готовое тесто разделяем на куски и формируем круги под пиццу.

Приятного аппетита!