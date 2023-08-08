Тонкое или рыхлое. Как приготовить тесто на пиццу?
Пицца – итальянское национальное блюдо. Корж обычно округлой формы. Его покрывают томатной пастой и сыром, а также разными вкусностями, в зависимости от рецепта. После этого – запекают
Тесто на пиццу тонкое (как в пиццерии)
Приготовить тонкое тесто для пиццы не сложно. Главное – четко придерживаться пошагового рецепта приготовления. Таким образом вы можете делать для себя и своих родных вполне приличное "ресторанное" блюдо своими силами.
Фото: gettyimages
Ингредиенты:
- два стакана пшеничной муки
- три четвертых стакана воды
- одна чайная ложка сухих дрожжей
- одна столовая ложка оливкового масла
- четверть чайной ложки соли
- одна чайная ложка сахара.
Пошаговый рецепт приготовления тонкого теста на пиццу:
- вливаем в кухонный комбайн теплую воду (или в миску, где удобно будет мешать вручную)
- засыпаем сухие дрожжи
- добавляем соль
- добавляем сахар
- добавляем муку
- добавляем оливковое масло
- замешиваем тесто
- замешенное тесто перекладываем в удобную емкость
- накрываем крышкой
- оставляем на час, чтобы подошло
- когда тесто увеличится в 2 раза – достаем его и разделяем на 2 части
- посыпаем поверхность мукой
- тонко раскатываем тесто скалкой
- форму для выпечки застилаем ковриком
- перекладываем пласт теста в формочку
- накладываем сверху начинку по вкусу
- запекаем.
Фото: gettyimages
Дрожжевое тесто на пиццу (рыхлое тесто)
Хрустящее тесто - главное условие удачной пиццы. Итак, тесто для пиццы на дрожжах:
Ингредиенты:
- 200 мл теплой воды или молока
- одна чайная ложка соли
- две чайные ложки сахара
- 25 г живых дрожжей
- 330 г муки
- три столовых ложки масла.
Пошаговый рецепт приготовления теста на пиццу (на дрожжах):
- засыпаем в миску сахар, соль
- добавляем теплое молоко (или воду)
- добавляем покрошенные дрожжи
- вымешиваем венчиком до растворения всех ингредиентов
- добавляем в тесто половину просеянной муки
- размешиваем венчиком до однородности
- далее засыпаем вторую половину муки
- замешиваем тесто руками
- добавляем половину масла
- вымешиваем
- вливаем все масло
- вымешиваем
- формируем из теста шар
- накрываем полотенцем
- оставляем в теплом месте на один час
- тесто увеличится втрое
- разделяем тесто на две части
- готовим две круглые пиццы диаметром 36 см.
Фото: gettyimages
Тесто на пиццу на молоке
Тесто на молоке имеет отличную структуру, основа нежная на вкус и легкая на ощупь.
Ингредиенты:
- 500 г пшеничной муки
- 150 мл воды
- 150 мл молока
- одна чайная ложка сухих дрожжей
- две чайные ложки сахара
- одна чайная ложка соли
- две столовые ложки оливкового масла.
Пошаговый рецепт приготовления теста для пиццы на молоке:
- просеиваем муку и всыпаем в глубокую миску
- добавляем сухие ингредиенты: сахар, соль, дрожжи
- размешиваем сухую смесь
- немного подогреваем молоко и воду
- затем поочередно воду и молоко отправляем в муку
- перемешиваем массу
- далее вливаем оливковое масло
- замешиваем тесто
- посыпаем стол мукой
- замешиваем тесто уже на жесткой поверхности
- формируем из теста шар
- кладем его в миску, смазанную маслом,
- накрываем пищевой пленкой
- ставим в теплое место на сорок минут
- после этого еще десять минут замешиваем тесто
- далее снова накрываем пищевой пленкой и ставим в теплое место на сорок минут
- снова замешиваем тесто, разделяем на куски и формируем круги для выпечки пиццы.
Фото: gettyimages
Тесто на пиццу на воде (быстрый рецепт)
Ингредиенты:
- 500 г муки
- одна чайная ложка соли
- две чайные ложки сухих дрожжей
- три столовых ложки оливкового масла
- 310 мл воды.
Пошаговый рецепт быстрого приготовления пиццы на воде:
- смешиваем муку с сухими дрожжами
- добавляем три столовых ложки оливкового масла.
- постепенно доливаем воду
- замешиваем тесто для пиццы
- прикрываем тесто пленкой
- переводим в теплое место на пол часа
- готовое тесто разделяем на куски и формируем круги под пиццу.
Приятного аппетита!
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