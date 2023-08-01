1. Рецепт тонких блинов на молоке (они же идеальные блины для налистников)

Ингредиенты:

700 мл молока

3 куриных яйца

3 ст. ложки масла

300 г муки

3 ст. ложки сахара

щепотка соли

Из этого количества продуктов у вас получится до 20 блинов

Приготовление блинов на молоке:

В глубокую миску разбиваем яйца

Добавляем соль и сахар

Взбиваем миксером яйца с сахаром

Добавляем молоко

Еще раз хорошо взбиваем полученную смесь

Просеиваем муку

Небольшими порциями добавляем муку, не переставая взбивать тесто, чтобы не образовывались комки.

Добавляем масло

Перемешиваем образовавшуюся смесь.

Когда тесто для блинов готово к выпеканию:

Разогреваем сковороду и первый раз наливаем в нее 1 ч. ложку растительного масла.

Равномерно распределяем масло по сковороде

Наливаем половником на сковороду наше жидкое тесто равномерными порциями.

Быстрыми оборотами сковороды распластываем тесто тонким слоем по ее донышку.

На среднем огне тонкий блинчик обжариваем до румяности сначала с одной стороны 1-2 минуты, переворачиваем и обжариваем 30 секунд с другой стороны.

2. Рецепт блинов заварных:

Ингредиенты:

Два яйца

Один стакан молока

Один стакан кипятка

Три столовых ложки масла

Двести грамм муки

Три столовые ложки сахара

Пол чайной ложки соли

Пошаговое приготовление заварных блинчиков:

Взбиваем яйца с сахаром и солью

Помешивая добавляем молоко

Всыпаем просеянную муку

Перемешиваем тесто до однородности

Вливаем кипяток

Перемешиваем тесто и масло

Заварное тесто для блинов готово

Жарим тонкие блины на разогретой сковороде, до румяности с обеих сторон.

3. Рецепт классических пышных блинов:

Ингредиенты:

Полтора стакана муки

1 столовая ложка сахара

1 чайная ложка соли

Полторы чайные ложки разрыхлителя

Одно слегка взбитое яйцо

300 мл молока

Три столовые ложки несоленого растопленного сливочного масла

Пошаговое приготовление пышных блинов:

Разогреваем форму до 200 градусов в духовке.

В миске смешиваем муку, сахар, соль, разрыхлитель

Делаем углубление в центре смеси

Добавляем яйцо, молоко, две столовые ложки сливочного масла.

Взбиваем от центра, постепенно добавляя муку

Даем тесту постоять 10 минут

Нагреваем большую сковороду на среднем огне

Размешиваем столовую ложку растительного масла в сковороде.

Сразу выливаем четверть стакана теста для каждого блина

когда пузырьки поднимутся на поверхность - блинчик переворачиваем и немного убавляем огонь

Нижняя часть становится золотистой, а середина – прокаливается, около 1 минуты

Готовые блины выкладываем на подогретую форму и отправляем в духовую к подаче на стол.

4. Рецепт блинов на кипятке

Ингредиенты:

Полтора стакана пшеничной муки

Два стакана молока

Один стакан воды

Три яйца

Три столовые ложки сахара

Три столовых ложки растительного масла

Половина чайной ложки соли.

Пошаговое приготовление блинов на кипятке:

В глубокой емкости взбиваем яйца

Добавляем соль, сахар

Вливаем половину молока (один стакан)

Перемешиваем все

Помешивая, добавляем понемногу просеянную муку.

Вливаем масло

Вливаем остальное молоко (еще один стакан)

Кипятим воду и выливаем ее в тесто.

Вымешиваем до однородной консистенции

Разогреваем сковороду

Смазываем ее маслом

Половником вливаем на сковороду тесто

Равномерно распределяем его по дну

В течение минуты жарим на маленьком огне

Переворачиваем, и к румянцу жарим другую сторону

Таким образом готовим остальные блинчики.

Подавать блины можно с начинкой на любой вкус: мед, сметана, джем, икра. Они бывают разные по вкусу. Это зависит от крупы или муки, из которой изготовлены блины. Например: ржаные, гречишные, пшеничные, пшенные, манные и т.д.

Приятного аппетита!