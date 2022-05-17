Об этом сообщил оккупантский телеканал "Крым 24".



Находясь в украинском городе, российский чиновник заявил, что задача оккупантов – запустить экономику региона.



"Мы увидели на сегодняшний день, что в Херсоне относительно мирная жизнь. Увидели, что мало разрушений – что нас радует", – заявил представитель федеральных властей страны-агрессора. - Я думаю, томаты и томатную пасту мы будем в России теперь есть чаще и больше благодаря работе сельхозпроизводителей Херсона.

Так Хуснуллин признал, что Россия планирует грабить херсонских аграриев, вывозя их продукцию на территорию РФ.

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