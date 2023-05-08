Томас Тухель попросил боссов "Баварии" подписать этим летом Усмана Дембеле, - Mundo Deportivo
Вингер "Барселоны" Усмана Дембеле летом может перейти в немецкую "Баварию"
Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo
С 1 июля в контракте Дембеле появится пункт, позволяющий ему уйти за 50 миллионов евро. По данным издания, Дембеле может заменить Садио Мане, которого намерены продать. Обмен игроками может являться вариантом.
- 24 марта руководство мюнхенской "Баварии" приняло решение уволить главного тренера Юлиана Нагельсманна и назначить Томаса Тухеля новым тренером
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.26
Покупка 37.26Продажа 37.83
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное