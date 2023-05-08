Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo



С 1 июля в контракте Дембеле появится пункт, позволяющий ему уйти за 50 миллионов евро. По данным издания, Дембеле может заменить Садио Мане, которого намерены продать. Обмен игроками может являться вариантом.

24 марта руководство мюнхенской "Баварии" приняло решение уволить главного тренера Юлиана Нагельсманна и назначить Томаса Тухеля новым тренером