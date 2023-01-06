Четыре года назад 6 января 2019 г. патриарх Варфоломей I вручил Томос об автокефалии Православной Церкви Украины митрополиту Киевскому и всей Украины Эпифанию.

Армия. Язык. Вера.

Этот лозунг сформировал триаду ценностей современной нам Украины. Политтехнологи политических оппонентов насмехались над этим и перекроили его в "Армавир". Потому что вроде бы неправильная цель, несовременно это и разделяет общество на патриотов и тех, кому все равно, на украиноязычных и "какая разница", на верующих украинских и московских, не говоря уже об атеистах.

Да и вообще, любой и кто угодно, только не Порошенко...

Жизнь очень быстро расставила все акценты. Следующий президент поиграл-потешился альтернативой ("самолеты летят - будем всех бомбить"), но когда запахло жареным, вернулся снова фактически к тому же: патриотической позиции, патриотических ценностей и патриотического электората

Читайте также: Российская матрешка. Почему УПЦ и дальше является частью гундяевской РПЦ

Но жизнь очень быстро расставила все акценты. Следующий президент поиграл-потешился альтернативой ("самолеты летят — будем всех бомбить"), но когда запахло жареным, вернулся снова фактически к тому же: патриотической позиции, патриотических ценностей и патриотического электората.

И это очень верно. Потому что другого, какой-то альтернативной политической программы, кроме программы Порошенко 2019 года, сегодня нет и не может быть. Во время рождественского богослужения митрополита ПЦУ Эпифания в Печерской лавре можно будет наглядно заметить продолжительность традиции.

Президенты будут меняться даже чаще, чем митрополиты, а когда-то заложенные основы политики и церкви будут оставаться и служить преемникам и потомкам

Читайте также: РПЦ должна быть запрещена в Украине

Президенты будут меняться даже чаще, чем митрополиты, а когда-то заложенные основы политики и церкви будут оставаться и служить преемникам и потомкам.

Можно перехватить политическую повестку дня своего оппонента-предшественника, но нельзя (уже нельзя) возразить и перечеркнуть его достояние. Нам еще предстоит переосмыслить и переоценить эти достижения. И нашим потомкам тоже нужно будет сделать это по-своему. Вот так.

Источник

Об авторе. Владимир Горбач, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества, эксперт по внешней и внутренней политике Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.