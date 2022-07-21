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Том Круз получил $100 млн за новую роль: Variety обнародовал рейтинг самых оплачиваемых актеров 2022 года

21 июля, 2022 четверг
13:02
Шоу-бізнес

Ведущее американское издание из мира шоу-бизнеса назвало гонорары голливудских актеров за роли в фильмах, которые вышли в этом году или еще снимаются

Об этом сообщили на сайте Variety .

В конце апреля 2022 года на экраны вышла лента "Лучший стрелок: Маверик" с Томом Крузом в главной роли. Свое участие в продолжении фильма 1986 года "Лучший стрелок" знаменитый актер оценил в космические 100 миллионов долларов. Круглая сумма обеспечила Тому Крузу твердое первое место в рейтинге наиболее оплачиваемых актеров 2022 года.

Ближайший преследователь главного толстосума Голливуда – Уилл Смит отстал на 65 миллионов "зеленых". Роль Питера в ленте "Освобождение" принесла актеру 35 миллионов долларов.

Место на третьей строчке своеобразного пьедестала поделили партнеры по фильму "Однажды в… Голливуде" Брэд Питт ("Драма Формулы-1") и Леонардо ди Каприо ("Убийцы лунного цветка"). Гонорары каждого из звездных актеров за новые роли составили 30 миллионов долларов.

Топ-10 самых оплачиваемых актеров 2022 года:

  • Том Круз ("Лучший стрелок: Маверик") – 100 млн долларов

  • Уилл Смит ("Освобождение") – 35 млн долларов

  • Брэд Питт ("Драма Формулы-1") – 30 млн долларов

  • Леонардо ди Каприо ("Убийцы лунного цветка") – 30 млн долларов

  • Двейн Джонсон ("Черный Адам") – 22.5 млн долларов

  • Уилл Феррелл ("Энергичный") – 20 млн долларов

  • Крис Хемсворт ("Эвакуация 2") – 20 млн долларов

  • Вин Дизель ("Форсаж 10") – 20 млн долларов

  • Том Гарди ("Веном 3") – 20 млн долларов

  • Хоакин Феникс ("Джокер 2") – 20 млн долларов

На роль самой оплачиваемой актрисы 2022 года наработала Марго Робби, получившая 12,5 миллиона долларов за роль Барби в одноименном фильме.

  • 20 июня президент Владимир Зеленский встретился с голливудским актером Беном Стиллером.
  • 16 июля голливудские актеры приняли участие в чтении пьесы, чтобы напомнить миру о войне в Украине.
  • 16 июля Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились в Лас-Вегасе.

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