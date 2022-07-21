Об этом сообщили на сайте Variety .

В конце апреля 2022 года на экраны вышла лента "Лучший стрелок: Маверик" с Томом Крузом в главной роли. Свое участие в продолжении фильма 1986 года "Лучший стрелок" знаменитый актер оценил в космические 100 миллионов долларов. Круглая сумма обеспечила Тому Крузу твердое первое место в рейтинге наиболее оплачиваемых актеров 2022 года.

Ближайший преследователь главного толстосума Голливуда – Уилл Смит отстал на 65 миллионов "зеленых". Роль Питера в ленте "Освобождение" принесла актеру 35 миллионов долларов.

Место на третьей строчке своеобразного пьедестала поделили партнеры по фильму "Однажды в… Голливуде" Брэд Питт ("Драма Формулы-1") и Леонардо ди Каприо ("Убийцы лунного цветка"). Гонорары каждого из звездных актеров за новые роли составили 30 миллионов долларов.

Топ-10 самых оплачиваемых актеров 2022 года:

Том Круз ("Лучший стрелок: Маверик") – 100 млн долларов

Уилл Смит ("Освобождение") – 35 млн долларов

Брэд Питт ("Драма Формулы-1") – 30 млн долларов

Леонардо ди Каприо ("Убийцы лунного цветка") – 30 млн долларов

Двейн Джонсон ("Черный Адам") – 22.5 млн долларов

Уилл Феррелл ("Энергичный") – 20 млн долларов

Крис Хемсворт ("Эвакуация 2") – 20 млн долларов

Вин Дизель ("Форсаж 10") – 20 млн долларов

Том Гарди ("Веном 3") – 20 млн долларов

Хоакин Феникс ("Джокер 2") – 20 млн долларов

На роль самой оплачиваемой актрисы 2022 года наработала Марго Робби, получившая 12,5 миллиона долларов за роль Барби в одноименном фильме.

20 июня президент Владимир Зеленский встретился с голливудским актером Беном Стиллером.

16 июля голливудские актеры приняли участие в чтении пьесы, чтобы напомнить миру о войне в Украине.

16 июля Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились в Лас-Вегасе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb