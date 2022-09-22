Один из рекордсменов киноиндустрии

Кассовые сборы в мире от показа боевика "Топ Ган: Меверик" только за один месяц пересекли отметку в 1 млрд долларов в 2022 году. $521,7 млн в прокате по США и $484,7 млн в международном прокате. Картина стала первым "миллиардером" за этот год.

Мировая знаменитость Том Круз входит в пул самых высокооплачиваемых актеров.

Марвел и Дисней

До того как Вселенная Marvel избрала для экранизации комиксов о "Железном Человеке" Роберта Дауни младшего, на роль Тони Старка претендовал Том Круз.

Одним из прототипов мультфильма Диснея стал Том Круз в образе Алладина.

Дислексия Тома

В возрасте семи лет маленькому Тому врачи определили диагноз – дислексия. Это заболевание, вызывающее нарушение навыков чтения. Преодолеть недуг уже взрослому Тому помогла саентология — одно из загадочных религиозных движений.

В ходе съемок фильма "Война Миров" рядом со съемочной площадкой Том Круз установил традиционную палатку саентологов.

Жены Тома Круза

Каждая последующая жена Тома на одиннадцать лет младше предыдущей. Мими Роджерс 1956 г.р., Николь Кидман 1967 г.р. и Кэти Холмс 1978 г.р.

У Кэти, когда она была еще в подростковом возрасте, в комнате висел постер с изображением Тома Круза. Оказывается, девушка с юных лет мечтала стать его женой.

Зубы и стыд

Патрик Свейзи в своей биографии "Время моей жизни" вспомнил Тома историей о том, как Круз сознательно отказывался от фотосессий, потому что стыдился своих неровных зубов. Это было когда они вместе снимались в киноленте Изгои.

Но впоследствии благодаря профессиональным стоматологам, подтяжкам и винирам Том Круз сделал свои зубы совершенными. Лишь одну проблему так и не удалось решить – центральный верхний зуб актера находится по самой середине челюсти. Но это его устраивает, ведь зубы звезды мирового уровня не помешали его популярности.

Круз в нижнем белье

Знаменитая сценка из кинофильма "Рискованный бизнес", где Том танцует в нижнем белье, была полной импровизацией актера. В сценарии именно так и было прописано: "Герой дома танцует в нижнем белье".

Круз в какое-то время для себя понял, что красиво танцующие ребята привлекают наибольшее внимание женщин. Поэтому начал учиться танцам, просматривая телепрограмму Soul Train.

Том Круз и вампиры

Писательница Энн Райс была категорически против, чтобы главную роль в киноадаптации ее книги "Интервью с Вампиром" сыграл Том Круз. Но создатели фильма ее не послушали. Уже после просмотра киноленты писательница купила за 77440 долларов две страницы в журнале "Daily Variety", чтобы описать свое увлечение игрой Тома и публично перед ним извиниться.

Том не любит каскадеров

На съемках Том преимущественно пытается выполнять тяжелые трюки своими силами. Это касается и нового фильма "Топ Ган: Меверик". Более того, актер отказался от компьютерной графики и вместе с профессиональными пилотами маневрировал самолетом в воздухе.

Сцена с самолетом из трейлера в кинофильм "Миссия невыполнима 5" снималась на высоте полутора км со скоростью более 600 км/ч. Конечно, Том Круз все трюки выполнял самостоятельно.