Об этом пишет Variety .

Худшим актером этого года стал певец Джаред Лето за роль в фильме "Морбиус". Худшую мужскую роль второго плана получил Том Хэнкс в ленте Элвис. Организаторы отметили, что антипремию он получил за "латексное лицо" и "смешной акцент" в ленте.

Худшим фильмом стала биографическая лента о Мэрилин Монро "Блондинка". Она также получила награду за самый плохой сценарий.

Худшим ремейком назвали "Пиноккио" от Disney.

"Худшую актрису" премия вручила сама себе - в январе на "худшую актрису" номинировали 12-летнюю Райян Киру Армстронг. После массовых недовольств в сети кандидатуру девушки с номинации сняли и ввели возрастное ограничение - отныне премия номинирует исключительно совершеннолетних.

"Золотая малина" включила в голосование и победила "с разгромными результатами".

"К нашей следующей ошибке, ура!", - комментирует премия.

Худшую актрису второго плана получила Адрия Архона за роль в "Морбиусе".