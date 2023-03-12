Том Хэнкс, Джаред Лето и фильм "Блондинка": названы победители антипремии "Золотая малина"
В субботу, 11 марта, состоялась 43 церемония вручения премии "Золотая малина". На этот раз среди победителей оказались Джаред Лето и Том Хэнкс
Об этом пишет Variety .
Худшим актером этого года стал певец Джаред Лето за роль в фильме "Морбиус". Худшую мужскую роль второго плана получил Том Хэнкс в ленте Элвис. Организаторы отметили, что антипремию он получил за "латексное лицо" и "смешной акцент" в ленте.
Худшим фильмом стала биографическая лента о Мэрилин Монро "Блондинка". Она также получила награду за самый плохой сценарий.
Худшим ремейком назвали "Пиноккио" от Disney.
"Худшую актрису" премия вручила сама себе - в январе на "худшую актрису" номинировали 12-летнюю Райян Киру Армстронг. После массовых недовольств в сети кандидатуру девушки с номинации сняли и ввели возрастное ограничение - отныне премия номинирует исключительно совершеннолетних.
"Золотая малина" включила в голосование и победила "с разгромными результатами".
"К нашей следующей ошибке, ура!", - комментирует премия.
Худшую актрису второго плана получила Адрия Архона за роль в "Морбиусе".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.05
Покупка 38.05Продажа 38.9
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 40.82
- Актуальное
- Важное