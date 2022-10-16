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Том Харди и короткие очерки из его жизни

16 октября, 2022 воскресенье
18:37
Статьи

Эдвард Томас Гарди, актер, продюсер, сценарист, родился в Лондоне 15 сентября 1977 года. Обладатель премии BAFTA и номинант на премию "Оскар". Прославился благодаря фильму "Стюарт: Прошлая жизнь". Известен широкой публике киноманов из фильмов: "Бронсон", "Рок-н-рольщик", "Начало", "Воин", "Легенда", "Темный рыцарь: Возрождение легенды", " Безумный Макс: Дорога ярости", "Веном" и др. С 2018-го года Том Харди — Командор ордена Британской империи (CBE)

Начало карьеры в кинематографе

Впервые в кино Том появляется в независимой ленте "Точки над i" в 2002 году.

После переезда в Северную Африку в том же 2002 году Том снялся в киноленте "Симон: Английский легионер".
И еще в 2002 году Харди сыграл первую заметную роль в своей карьере в фильме "Звездный путь: Возмездие" в образе Ромуланского претора Шинзона.

А затем в 2003 году Том вернулся в Англию и снялся в триллере "LD50: летальная доза".

Неудачный брак, молодой папа

В первый раз Том женился, когда ему было 22 года. Вместе с супругой они прожили шесть лет. Вторая, уже гражданская жена – Рэйчел Спид. У пары родился сын Луи. Именно с рождением первенца Харди почувствовал цену подлинной ответственности и окончательно повзрослел.

Несмотря на то, что отношения с Рэйчел завершились еще в 2009 году, Том продолжает заботиться о наследнике, часто постится с ним совместными фото и активно проводит вместе с сыном время.

Новая жена Эмили

В 2009 г. Том Харди снимался в экранизации романа Эмили Бронте "Грозовой перевал". Партнершей по фильму стала Шарлотта Райли, известная зрителю по фильму "Острые картузы".

По сюжету фильма "Грозовой перевал" герои партнеров разыгрывали трагическую любовь. В реальности же – испытывали друг к другу острую неприязнь.

Харди переживал развод с матерью своего ребенка и вел себя отстраненно и не очень вежливо. У Райли это вызвало отвращение.

Об обманчивости своих ощущений к Тому Шарлотта узнала, когда мужчина пригласил ее на свидание. И уже в июле 2014 г. пара влюбленных поженилась. А потом родила двух детишек.

Том Харди и Шарлотта Райли. Фото: Gettyimages

Джиу-джитсу в жизни Тома

Как-то в Англии у Милтон Кинси состоялись соревнования по бразильскому джиу-джитсу. Именно туда приехал неожиданный спортсмен. Это был Том Харди.

В возрасте 45 лет Том стал золотым призером Открытого чемпионата UMAC. Все вырученные от проведения соревнований средства были переведены в помощь ветеранам, военнослужащим и работникам экстренных служб.

Том Харди на соревнованиях. Фото: Gettyimages

Появление известного актера в этих соревнованиях вызвало среди зрителей не только удивление, но и культурный шок, ведь участие Харди держалось в секрете.

Фильм Веном

В мае 2017 года промоутеры объявили, что Харди сыграет роль Эдди Брока / Венома в киноленте "Веном". Фильм основан на комиксе Marvel Comics.

"Веном 1" (2018), "Веном 2" (2021)

"Веном 1". Произошла неожиданная катастрофа космического корабля. Этот непростой летательный аппарат перевозил симбиотические формы жизни внеземного происхождения. Эти формы воплощали в себе невероятную силу и фантастические способности.

Но вдруг такое существо вселяется в тело человека. И у него начинают проявляться сверхчеловеческие мощи. И от этого непрошенного дара избавиться невозможно.

Именно такая история случилась с главным героем картины, журналистом по профессии. И дальше начинаются головокружительные приключения с невероятными кульбитами судьбы для главного героя. Он ведь и его новая сущность – теперь одно целое.

В "Веном 2". На экранах появляется взбалмошный маньяк. Его зовут – Клетус Кэсседи. Тем временем на Землю попадает новый симбионт. И от этой диффузии Клетус превращается в совершенно безудержное и неуправляемое лицо, которое запланировало устроить великую битву.

И история Венома не заканчивается на втором фильме.

Sony Pictures согласилась на триквел, а Том в Инстаграме поделился новым постом:

Название и сюжет пока держат в секрете. По всей вероятности, зрителей ждут несколько сюрпризов.

Культура
Кино
Шоу-бізнес
Таблоид
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