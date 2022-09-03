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Том Голланд – Человек-паук в кино и в любви

Чернинька Елена
3 сентября, 2022 суббота
12:35
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Том Голланд – британский актер. Его самая известная роль – Питер Паркер из серии кинофильмов о Человеке-пауке во Вселенной Marvel. Голланд родился в Лондоне 1 июня 1996 года в семье комика Доминика Голланда и фотографии Николь Фрост

Том Голланд - Человек-Паук

В 2015 году актер стал частью "Киновселенной Marvel". Его пригласили на роль Человека-паука. К тому времени в этой роли снимался Эндрю Гарфилд.
Дебют состоялось в 2016 г. Название блокбастера – "Первый мститель: Противостояние".

В 2017 году зритель смог увидеть перезапуск о Человеке-Пауке. Партнерами Тома на съемочной площадке стали Роберт Дауни-младший и Джон Фавро. Фильм получил хорошие рецензии от критиков и удовлетворительные отзывы от зрителей.

Голланд вернулся в "Киновселенную Marvel" в 2018 году. На этот раз фильм называется - "Мстители: Война бесконечности".

2019 год ознаменовался "Безименным сиквелом о Человеке-пауке".

Следующий фильм "Человек-паук: Вдали от дома" вышел на экраны в 2019 г.

И, наконец, в 2021 году на экранах появляется "Человек-паук: Домой пути нет".

Фильмы с Томом Голландом

Дебютировал в кино Голланд в 2012 г. Это был фильм Хуана Антонио Байона "Невозможное". Партнерами по киноленте Тома стали Юэн Мак Грегор и Наоми Уоттс. Сразу после этой картины на молодого актера посыпались награды. Среди них: восемнадцать номинаций, из которых были одержаны восемь побед. А это немало. Среди знаков отличия - выдающаяся премия Национального совета кинокритиков Соединенных Штатов Америки "Прорыв в исполнении мужской роли".

После "Невозможных" Тома сразу пригласили на роль в фильме "Как я люблю" (2013). Жанр – военная мелодрама. А в 2015 году пришло приглашение сниматься в фильме "В сердце моря" (2015). Эта кинолента – приключенческая драма.

Еще один фильм стал для Тома Голланда знаковым, ведь картина получила море положительных отзывов от известнейших кинокритиков. В этот раз это была приключенческая историческая драма под названием "Потерянный город Z". Кинолента вышла на экран в 2016 году. Партнерами на съемочной площадке Тома стали такие знаковые личности, как Роберт Паттинсон, Чарли Ханне и Сиенна Миллер.

Далее в том же 2016 году при участии Тома Голланда появились еще два фильма - "Удаленная местность" (2016) и "Паломничество" (2016).

В 2017 году Том Голланд появился на киноэкранах в одной из главных ролей вместе с Бенедиктом Камбербетчем и Николасом Холтом. На этот раз – в драме "Война токов".

А дальше вышли на широкий экран с Томом Голландом следующие фильмы: "Мстители: Война бесконечности" (2018), "Мстители: Завершение" (2019), "Человек-паук: Далеко от дома" (2019), "Путешествие доктора Дулитла" (2020), "Дьявол всегда здесь" (2020), "Шествие хаоса" (2021), "Потерянное сердце" (2021), "Человек-паук: Домой пути нет" (2021), "Неизведанное" (2022).

Итак, как мы можем видеть, окно удачи широко открыло для актера свои створки. Надеемся, это будет длинный и интересный кинематографический путь талантливого счастливчика судьбы.

Том Голланд и Зендея

Еще в 2017 году начали ходить слухи якобы у Тома Голланда и его партнерши по фильму "Человек-паук" Зендеи начался роман. Но уже в 2019 году мировые таблоиды сообщили, что у Голланда есть любовные отношения с Оливией Болтон, а Зендея — с Джейкобом Элорди, мужчиной, который вместе с ней снялся в сериале "Эйфория".

Уже в начале июля 2021 Голланда и Зендея заметили по страстным поцелуям в автомобиле на одной из улиц Лос-Анджелеса.
И в том же ноябре 2021 года Том подтвердил свои отношения с Зендеей.

Недавно Зендея и Тома Голланда видели в Будапеште. Об этом написали в Daily Mail, подтверждая свои слова иллюстративным материалом.

Влюбленные отправились на отдых в Венгрию, катались на скутерах, как обычные люди, без признаков "звездности". На Зендее были белая майка, серые шорты и кожаные лоферы. Том надел рубашку в полоску на короткий рукав и черные шорты.

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