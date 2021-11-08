Толпы мигрантов из Беларуси: Польша закрывает пограничный пункт пропуска

Об этом сообщает в Twitter польское пограничное ведомство.



"В связи с ситуацией на польско-белорусской границе с завтрашнего дня, 11 сентября, с 07:00 будет прекращено пограничное движение на автомобильном пограничном переходе в Кузнице. Путешественникам следует идти на пограничные переходы в Тересполе и Бобровниках", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 8 ноября в интернете появились видео с толпами мигрантов , приближавшихся к пограничному переходу Брузги - Кузница.Мигрантов сопровождали вооруженные силовики в военной форме.Представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин назвал это "наибольшей попыткой силового проникновения на территорию Польши".Заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик в эфире Польского радио заявил , что Польша была готова к такому нападению со стороны Беларуси.Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская возложила ответственность за эту ситуацию на самопровозглашенного "президента" Беларуси Александра Лукашенко.Ранее Польша заявила, что белорусские солдаты угрожали стрелять в польских пограничников