Толпы мигрантов из Беларуси: Польша закрывает пограничный пункт пропуска
Польша закрывает пункт пропуска Кузница на границе с Беларусью (пункт Брузги на белорусской стороне)
Об этом сообщает в Twitter польское пограничное ведомство.
"В связи с ситуацией на польско-белорусской границе с завтрашнего дня, 11 сентября, с 07:00 будет прекращено пограничное движение на автомобильном пограничном переходе в Кузнице. Путешественникам следует идти на пограничные переходы в Тересполе и Бобровниках", - говорится в сообщении.
Мигрантов сопровождали вооруженные силовики в военной форме.
Представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин назвал это "наибольшей попыткой силового проникновения на территорию Польши".
Заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик в эфире Польского радио заявил, что Польша была готова к такому нападению со стороны Беларуси.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская возложила ответственность за эту ситуацию на самопровозглашенного "президента" Беларуси Александра Лукашенко.
Ранее Польша заявила, что белорусские солдаты угрожали стрелять в польских пограничников.
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