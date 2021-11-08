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Толпы мигрантов из Беларуси: Польша закрывает пограничный пункт пропуска

8 ноября, 2021 понедельник
20:53

Польша закрывает пункт пропуска Кузница на границе с Беларусью (пункт Брузги на белорусской стороне)

Об этом сообщает в Twitter польское пограничное ведомство.

"В связи с ситуацией на польско-белорусской границе с завтрашнего дня, 11 сентября, с 07:00 будет прекращено пограничное движение на автомобильном пограничном переходе в Кузнице. Путешественникам следует идти на пограничные переходы в Тересполе и Бобровниках", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 8 ноября в интернете появились видео с толпами мигрантов, приближавшихся к пограничному переходу Брузги - Кузница.

Мигрантов сопровождали вооруженные силовики в военной форме.

Представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин назвал это "наибольшей попыткой силового проникновения на территорию Польши".

Заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик в эфире Польского радио заявил, что Польша была готова к такому нападению со стороны Беларуси.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская возложила ответственность за эту ситуацию на самопровозглашенного "президента" Беларуси Александра Лукашенко.

Ранее Польша заявила, что белорусские солдаты угрожали стрелять в польских пограничников.

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