Толпами мигрантов Лукашенко пытается отвлечь внимание от действий РФ на границе с Украиной, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко использует мигрантов на границах со странами ЕС, чтобы отвлечь внимание от активности России на границе с Украиной
Об этом Блинкен сказал в разговоре с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, сообщает сайт Госдепа США.
"Министр Блинкен подтвердил поддержку США Польше перед лицом циничной эксплуатации беззащитных мигрантов режимом Лукашенко. Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и преследуют цель отвлечь внимание от деятельности России на границе с Украиной. Секретарь Блинкен и министр иностранных дел Рау решительно осудили инструментализацию уязвимых мигрантов и призвали Лукашенко устранить первопричины санкций, введенных Западом, - отрицание прав человека и основных свобод белорусского народа", - говорится в сообщении.
Блинкен также поблагодарил Польшу за активную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Соединенные Штаты, Польша и другие союзники и партнеры едины в том, чтобы наложить значительные санкции на Москву за ее военную агрессию и вредную деятельность в регионе", - отметили в Госдепе США.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.
- Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о переброске Россией войск и техники к границе Украины.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбросом".
- В Офисе президента Украины заявили, что не располагают подтвержденной информацией о стягивании российских войск к границе с Украиной.
- Президент США Джо Байден отправил в Москву директора ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за накоплением войск РФ вблизи границы Украины.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что обеспокоен сообщениями о стягивании Россией войск к украинской границе.
- Издание Bloomberg со ссылкой на анализ оборонно-разведывательной фирмы Janes сообщило, что Россия перебрасывает к границе с Украиной танковые подразделения.
- Кроме того, по данным Bloomberg, высокопоставленные лица США предупредили коллег из ЕС о возможном новом вторжении РФ в Украину.
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