Толпами мигрантов Лукашенко пытается отвлечь внимание от действий РФ на границе с Украиной, - Блинкен

Об этом Блинкен сказал в разговоре с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, сообщает сайт Госдепа США.



"Министр Блинкен подтвердил поддержку США Польше перед лицом циничной эксплуатации беззащитных мигрантов режимом Лукашенко. Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и преследуют цель отвлечь внимание от деятельности России на границе с Украиной. Секретарь Блинкен и министр иностранных дел Рау решительно осудили инструментализацию уязвимых мигрантов и призвали Лукашенко устранить первопричины санкций, введенных Западом, - отрицание прав человека и основных свобод белорусского народа", - говорится в сообщении.



Блинкен также поблагодарил Польшу за активную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.



"Соединенные Штаты, Польша и другие союзники и партнеры едины в том, чтобы наложить значительные санкции на Москву за ее военную агрессию и вредную деятельность в регионе", - отметили в Госдепе США.