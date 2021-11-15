Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Толпами мигрантов Лукашенко пытается отвлечь внимание от действий РФ на границе с Украиной, - Блинкен

Толпами мигрантов Лукашенко пытается отвлечь внимание от действий РФ на границе с Украиной, - Блинкен

15 ноября, 2021 понедельник
07:22
война с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко использует мигрантов на границах со странами ЕС, чтобы отвлечь внимание от активности России на границе с Украиной

Об этом Блинкен сказал в разговоре с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, сообщает сайт Госдепа США.

"Министр Блинкен подтвердил поддержку США Польше перед лицом циничной эксплуатации беззащитных мигрантов режимом Лукашенко. Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и преследуют цель отвлечь внимание от деятельности России на границе с Украиной. Секретарь Блинкен и министр иностранных дел Рау решительно осудили инструментализацию уязвимых мигрантов и призвали Лукашенко устранить первопричины санкций, введенных Западом, - отрицание прав человека и основных свобод белорусского народа", - говорится в сообщении.

Блинкен также поблагодарил Польшу за активную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Соединенные Штаты, Польша и другие союзники и партнеры едины в том, чтобы наложить значительные санкции на Москву за ее военную агрессию и вредную деятельность в регионе", - отметили в Госдепе США.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Александр Лукашенко
мигранты
Госсекретарь США
Энтони Блинкен
Читайте также:
Виталий Портников
13 ноября, 2021 суббота
Весной будет кризис, ведь местные бюджеты и предприятия не переживут эту зиму, даже теплую, - Портников
Курди у Білорусі
14 ноября, 2021 воскресенье
Сколько стоит трансфер в Европу, кто убегает, как помогает Беларусь. New York Times рассказала о мигрантах из Азии на границе с Польшей
Фінляндія - Україна
13 ноября, 2021 суббота
ЧМ-2022: Как выглядит турнирная таблица в группе сборной Украины перед решающим туром
Киев
+5
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.16
    Покупка 26.16
    Продажа 26.43
  • EUR
    Покупка 29.87
    Продажа 30.28
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
15 ноября
11:42
Виктор Ляшко
Количество госпитализаций в "ковидные" больницы на прошлой неделе уменьшилось на 13%, - Ляшко
11:28
В Украине разоблачили три сети по изготовлению фейковых COVID-сертификатов
11:07
Энтони Блинкен
Блинкен обсудил движение войск РФ у границы Украины с министром обороны Франции
10:39
Коронавирус в Украине
Карантин в Украине: Закарпатье перешло из "желтой" в "оранжевую" зону
10:33
НБУ незначительно ослабил гривню по отношению к доллару
10:10
Константин Петроковец
Кабмин уволил главу "Гарантированного покупателя"
10:05
Израиль разрешил вакцинировать от COVID-19 детей 5-11 лет
09:52
Елена Шуляк
В "Слуге Народа" подтвердили, что возглавить партию предложат нардепу Шуляк
09:36
Йенс Столтенберг
В НАТО внимательно следят за обстановкой на границе РФ и Украины и готовы реагировать на изменения ситуации, - Столтенберг
09:11
Житомирщина может направить на усиление границы с Беларусью более 2500 служащих, - глава ОГА
08:55
COVID-19 тест
В Украине от COVID-19 умерли более 77 тыс. человек, за сутки - 442 летальных исхода
08:50
Коронавирус: в Китае зафиксирована самая большая вспышка штамма Delta
08:42
Сергей Николайчук
Нацбанк ожидает замедления роста цен в ближайшие месяцы, - Николайчук
08:10
Запрещенные минометы и тяжелая артиллерия: россияне в зоне ООС 19 раз нарушили "тишину", ранен украинский водитель-санитар
07:48
В "Дии" появился COVID-сертификат для переболевших коронавирусом
2021, воскресенье
14 ноября
23:14
В Киеве автомобиль KIA влетел в дерево, водитель погиб на месте ДТП
22:34
В Украину прибыли 80 тонн боеприпасов из США
22:17
Шевченко
Шевченко сделал категорическое заявление по трансферам Зинченко и Николенко в "Дженоа"
21:57
Россия начала поставлять Индии ракетные комплексы С-400 по контракту на $5,5 млрд
21:41
Денис Монастирский
МВД допускает введение чрезвычайного положения в приграничных областях с Беларусью, - Монастырский
21:21
Жозеп Боррель
Евросоюз введет новые санкции против Беларуси из-за миграционного кризиса
20:49
ЧМ-2022: Против Украины не сыграют два лидера сборной Боснии и Герцеговины
20:32
Иван Баканов
"Польский" сценарий с мигрантами на границе Украины с Беларусью маловероятен, - Баканов
20:18
США ответили на обвинение Путина в дестабилизации в Черном море
19:58
Эксклюзив
История о ровеснике Независимости, погибшем за Украину, вышла на телеканале "Еспресо"
19:37
Хакеры взломали электронную почту ФБР и разослали десятки тысяч сообщений
19:20
Украина победила Финляндию в отборе Евробаскета-2023
18:52
Британия готова перебросить в Украину 600 спецназовцев из-за угрозы российской агрессии, - The Mirror
18:33
В Bellingcat рассказали о деталях расследования по делу "вагнергейта"
18:27
Алексей Данилов
События на польско-белорусской границе – это очередная спецоперация РФ, - Данилов
18:10
Вакцинация в Украине
Полную вакцинацию от COVID-19 получил 21% украинцев
17:55
Эксклюзив
Телеканал "Эспрессо" снял историю о спецназначенце полковнике "Альфы" СБУ
17:52
ЧМ-2022: Хорватия победила Россию и отобрала у нее путевку в Катар
17:38
В ВСУ опровергли заявление о намерении "уничтожать мигрантов" на границе с Беларусью
17:19
14 ноября на фронте: оккупанты обстреляли украинские санитарные автомобили и тяжело ранили водителя
16:49
Сын Каддафи выдвинул свою кандидатуру на пост президента Ливии
16:29
Германия локдаун
Австрия объявила локдаун для невакцинированных от COVID-19
16:01
Польша заявила о намерении созвать Совет НАТО и полностью перекрыть границу с Беларусью
15:40
Эксклюзив
История исключительного политика, который с первых дней уехал защищать Украину, вышла на телеканале "Еспресо"
15:36
ЧМ-2022: Какие результаты нужны сборной Украины в заключительном туре для выхода из группы
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV