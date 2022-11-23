"Только запрет. Другого пути нет": генерал-майор СБУ Ягун об УПЦ МП
Генерал-майор СБУ в отставке Виктор Ягун считает, что вопрос деятельности УПЦ МП должен быть решен раз и навсегда
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"В Украине основная часть руководства государства, СБУ и других правоохранительных органов всегда считали себя элитой страны. Элита страны должна быть в элитарной церкви. Элитарная церковь это та, где много золота. Поэтому все эти годы проблема УПЦ МП всегда умалчивалась", - пояснил Ягун.
Генерал-майор СБУ убежден, что УПЦ МП должна быть запрещена в Украине.
"УПЦ МП ничего общего с духовностью нет. Они получали из Москвы то, что им было нужно. И до тех пор, пока мы окончательно не разорвем все эти вещи, война будет продолжаться. Весь период независимости каждая власть боялась вмешиваться в вопросы деятельности УПЦ МП , поскольку считали, что это очень болезненная общественная проблема. Однако эту болезнь можно вылечить только хирургически. Ячейка московской церкви не должна быть в Украине", - добавил он.
- Утром 22 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, а также на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ.
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