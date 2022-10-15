Только за вчера подключено к газоснабжению более 3 тыс. домов в Изюмском, Купянском, Чугуевском и Харьковском районах, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Харьковской области за вчера, 14 октября, к газоснабжению подключено более 3 тыс. домов
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"В освобожденных районах Харьковщины, Херсонщины, Донецкой области (в Лимане, Святогорске) работаем над возвратом порядка, социальных и медицинских услуг, энергоснабжения, связи и почты, водоснабжения и газа, где это возможно. Например, начали возвращать газоснабжение в Изюм – первые 500 семей города уже снова имеют в жилищах газ, только за вчера подключено к газоснабжению более 3 тысяч домов в Изюмском, Купянском, Чугуевском и Харьковском районах Харьковской области, продолжаются работы и на других направлениях. Благодарен каждому и каждой, кто возвращает украинцам нормальную жизнь!" - заявил президент Украины Владимир Зеленский.
- 14 октября Владимир Мацокин, заместитель городского головы Изюма сказал, что централизованного теплоснабжения во все дома от теплосетей города в этом сезоне не будет из-за большого количества разрушенных домов.
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