Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"В освобожденных районах Харьковщины, Херсонщины, Донецкой области (в Лимане, Святогорске) работаем над возвратом порядка, социальных и медицинских услуг, энергоснабжения, связи и почты, водоснабжения и газа, где это возможно. Например, начали возвращать газоснабжение в Изюм – первые 500 семей города уже снова имеют в жилищах газ, только за вчера подключено к газоснабжению более 3 тысяч домов в Изюмском, Купянском, Чугуевском и Харьковском районах Харьковской области, продолжаются работы и на других направлениях. Благодарен каждому и каждой, кто возвращает украинцам нормальную жизнь!" - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

14 октября Владимир Мацокин, заместитель городского головы Изюма сказал, что централизованного теплоснабжения во все дома от теплосетей города в этом сезоне не будет из-за большого количества разрушенных домов.

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