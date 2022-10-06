Об этом информируют Военно-морские силы ВСУ .

"5 октября военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта", - сообщают в пресс-службе.

За сутки украинским воинам удалось уничтожить 13 захватчиков и грузовик.

Кроме того, именно артиллерийские подразделения попали в скопление рашистов и техники армии РФ. Ликвидированы по меньшей мере 12 российских захватчиков, 4 танка, самоходная гаубица "Акация" и "Мста-С", боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и радиолокационная станция.

"Окончательные потери врага уточняются", – добавляют в ВМС.