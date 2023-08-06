Об этом он заявил в вечернем обращении.

"Только за эту неделю российские террористы применили против нас уже 65 различных ракет, 178 ударных дронов, из них 87 "шахедов", - заявил лидер государства.

Зеленский подчеркнул, что существенную часть враждебных целей удалось уничтожить.

"Мы сделаем все, чтобы украинский воздушный щит становился только крепче. Именно здесь именно в нашем небе можем доказать, что террор проиграет. Все вместе можем это доказать - все партнеры", - добавил президент.

По его словам, каждое уничтожение российских ракет в небе Украины, особенно таких, как аэробалистические "кинжалы", дают уверенность миру, что государство-террорист не способно сломать общую безопасность.

"Очень важна ответственная позиция каждого из партнеров по поставкам систем ПВО и ракет к ним. Полная защита от террора нужна здесь, чтобы потом не пришлось думать, как защитить от него еще и другие народы", - отметил Зеленский.