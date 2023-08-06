Только за последнюю неделю РФ применила против Украины 65 ракет и 178 дронов, - Зеленский
В воскресенье, 6 августа, президент Владимир Зеленский назвал количество оружия, которое российская армия применила против Украины в течение последней недели: 65 ракет и 178 ударных дронов, из них 87 "шахедов"
Об этом он заявил в вечернем обращении.
"Только за эту неделю российские террористы применили против нас уже 65 различных ракет, 178 ударных дронов, из них 87 "шахедов", - заявил лидер государства.
Зеленский подчеркнул, что существенную часть враждебных целей удалось уничтожить.
"Мы сделаем все, чтобы украинский воздушный щит становился только крепче. Именно здесь именно в нашем небе можем доказать, что террор проиграет. Все вместе можем это доказать - все партнеры", - добавил президент.
По его словам, каждое уничтожение российских ракет в небе Украины, особенно таких, как аэробалистические "кинжалы", дают уверенность миру, что государство-террорист не способно сломать общую безопасность.
"Очень важна ответственная позиция каждого из партнеров по поставкам систем ПВО и ракет к ним. Полная защита от террора нужна здесь, чтобы потом не пришлось думать, как защитить от него еще и другие народы", - отметил Зеленский.
- Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях по случаю Дня Воздушных сил ВСУ и вручил высокие государственные награды и боевые знамена воинским частям.
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