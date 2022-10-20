Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Время уже доказало, что ни Путин, ни российские военные никого не слушают. Еще до того, как началась массированная атака на Украину, кто только не пытался быть посредником в украинско-российском конфликте, как они говорили. И Берлускони, и президент Мексики, тот же Илон Маск и Эрдоган. Обратите внимание, последние 11-12 дней мы уже вообще не слышим никаких идей о посредничестве, о переговорах по прекращению конфликта", - отметил Ельченко.

По словам дипломата, весь мир уже понял, кто такие Путин и российское руководство и что такое сегодняшняя Россия.

"Это страна с которой говорить не о чем, невозможно и нереально. То есть, только военное поражение их может остановить. А потом еще гаагский суд или международный трибунал плюс компенсация всего того, что они натворили в Украине", - подчеркнул Ельченко.

Российский террор против энергообъектов направлен на то, чтобы создать Украине как можно больше проблем с электричеством и теплом, чтобы больше украинцев выехало в ЕС

Напомним, эффективность украинского ПВО сейчас на уровне 64%, - Генштаб

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb





