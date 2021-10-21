Только в кинотеатрах фильм: "Память" с Тильдой Суинтон выйдет в украинский прокат 11 ноября
11 ноября в ограниченный украинский прокат выйдет лента "Память" с Тильдой Суинтон в главной роли. Зрители смогут посмотреть фильм только в кинотеатрах - онлайн-релиз не планируется
"Память" - сюрреалистическая драма обладателя Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля Апичатпонга Вирасетакула. Режиссер из Таиланда уже трижды завоевывал в Каннах награды - за фильмы "Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни", "Тропическая болезнь" и "Благословенно ваш». Мировая премьера «Памяти» также состоялась в Каннах, где картину отметили Призом жюри.
Ленту пока не планируют выпускать ни на онлайн-платформах, ни на телевидении. "Память" критически важно смотреть в кино, возможно, это единственный способ смотреть фильм ", - утверждает Апичатпонг Вирасетакул.
Картина рассказывает о женщине из Шотландии (Тильда Суинтон), которая посещает свою больную сестру в Боготе. Находясь там, она знакомится с археологом и молодым музыкантом. По ночам женщина начинает слышать странные звуки и пытается выяснить их происхождение.
Оператором фильма выступил Сейомбху Мукдипром, известный своими работами "Суспирия" и "Назови меня своим именем".
"Память" уже получила положительные отзывы кинокритиков: на сайте Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет 91% (положительные рецензии от Variety, The Guardian, Daily Telegraph, indieWire), а на Metacritic она достигла отметки Must See, набрав 89 баллов из 100 .
Украинская премьера фильма "Память" состоялась на Одесском международном кинофестивале.
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