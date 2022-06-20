Только в четверти школ подтверждено наличие укрытия, – Шкарлет
Наличие укрытий подтвердили пока 25% школ
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона.
"На сегодняшний день 25% уже подтвержденных укрытий", - сказал Шкарлет.
Наличие укрытий и оценку уровня безопасности в школах каждого общества Министерство оценивает вместе с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, пояснил министр. В частности, прорабатывают наличие укрытий вблизи учебных заведений, если таковых нет в самих школах.
Он также отметил, что более 500 педагогов вступили в ряды ВСУ.
- Напомним, из школьных программ извлекут произведения российских и советских авторов.
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