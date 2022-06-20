Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона.

"На сегодняшний день 25% уже подтвержденных укрытий", - сказал Шкарлет.

Наличие укрытий и оценку уровня безопасности в школах каждого общества Министерство оценивает вместе с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, пояснил министр. В частности, прорабатывают наличие укрытий вблизи учебных заведений, если таковых нет в самих школах.

Он также отметил, что более 500 педагогов вступили в ряды ВСУ.

Напомним, из школьных программ извлекут произведения российских и советских авторов.

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