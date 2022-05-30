"Только успех Украины может удержать Путина от дальнейших атак на соседние европейские страны": экс-президент ФРГ Йоахим Гаук призвал поставлять оружие Украине

Об этом он рассказал в интервью Bild.

"Без оружия союзников во Второй мировой войне Европа была бы под властью нацистов. Но даже без этого исторического обзора нам должно быть понятно, что в нынешней ситуации мы должны прежде всего дать Украине слово. Если люди говорят: мы хотим бороться за свою свободу, мы даже рискуем жизнью, тогда не наше дело – объяснять им из безопасного места, что значит "правильно", - подчеркнул экс-президент Германии.

По его словам, украинцы защищают свободу и весь мир.

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"Только успех Украины должен удержать Путина от дальнейших имперских атак на соседние европейские страны. Западу необходимо продолжать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, но с позиции уверенности в себе и в своих силах", - подчеркнул бывший глава немецкого государства.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил , что Россия не сможет победить в развязанной против Украины войне, а немецкий народ мыслями и сердцами всегда с украинцами.

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