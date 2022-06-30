Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Если Швецию и Финляндию приняли без ПДЧ, то почему Украину не принять без ПДЧ? В Украине есть уникальное отличие от других стран НАТО – мы с Россией воюем. Альянс был создан для противодействия этой империи зла. Путинская Россия – это логическое продолжение Советского Союза. Только Украина решилась воевать с этой империей зла", - подчеркнул Самусь.

Также военный аналитик добавил, что Украина готова стать членом НАТО.

"У Украины проблемы с демократическими институтами, реформами, судами, СБУ. Проблемы нужно решать. Не вижу препятствий, чтобы принять план действий по членству Украины в НАТО и начать реализовывать параллельно с войной. Страна - кандидат получает больше возможностей для осуществления реформ по приближению к стандартам НАТО", - подчеркнул Самусь.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс согласовал предоставление бессрочной помощи Украине

НАТО готовится к возможному удару России

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