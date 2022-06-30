Только Украина решилась воевать с империей зла, поэтому готова стать членом НАТО - военный аналитик Самусь
Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь считает, что Украина отличается от других стран НАТО - Украина воюет с Россией
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Если Швецию и Финляндию приняли без ПДЧ, то почему Украину не принять без ПДЧ? В Украине есть уникальное отличие от других стран НАТО – мы с Россией воюем. Альянс был создан для противодействия этой империи зла. Путинская Россия – это логическое продолжение Советского Союза. Только Украина решилась воевать с этой империей зла", - подчеркнул Самусь.
Также военный аналитик добавил, что Украина готова стать членом НАТО.
"У Украины проблемы с демократическими институтами, реформами, судами, СБУ. Проблемы нужно решать. Не вижу препятствий, чтобы принять план действий по членству Украины в НАТО и начать реализовывать параллельно с войной. Страна - кандидат получает больше возможностей для осуществления реформ по приближению к стандартам НАТО", - подчеркнул Самусь.
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