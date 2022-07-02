Только у 5% жителей Мариуполя имеется водоснабжение
Жители временно оккупированного Мариуполя имеют проблемы с доступом к воде, только в 1,35% домов есть водоснабжение
Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.
"Оккупанты подключили к водоснабжению 502 дома, включая частные", - написал он.
В Мариуполе насчитывается около 50 280 частных и многоквартирных домов. Около 40% (1368 многоэтажек и 12 тыс. частных домов) имеют повреждения. Относительно уцелели 36 912 домов жилого фонда.
"Итог – доступ к водоснабжению имеют лишь 1,35 процента домов и соответственно 5 процентов населения, проживающего в городе сейчас", - сообщил Андрющенко.
- 21 июня советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал , что мариупольцы имеют доступ к питьевой воде в лучшем случае один раз в неделю.
- 24 июня Андрющенко рассказал, что в Мариуполе россияне частично восстановили водоснабжение, но некоторые дома затопило, а в других подача воды очень слабая.
- 1 июля мэрия Мариуполя сообщала , что оккупанты уничтожили всю инфраструктуру общественного транспорта города. Для восстановления требуются сотни миллионов инвестиций и до трех лет ремонтных работ.
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