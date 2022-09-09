Только три страны способны передать Украине БТРы и БМП немедленно, - специалист в области бронетехинки Саламаха
Только Франция, США и Великобритания могут обеспечить потребности Вооруженных сил Украины в бронетехнике прямо сейчас
Об этом в эфире Эспрессо сказал специалист в области бронетанковой техники Николай Саламаха.
"Нам больше пользы принесли бы машины, которые создавались в СССР и по лицензиям выпускались в странах бывшего Варшавского договора или создавались на шасси на базах таких машин. Мы по-максимуму это использовали", - отметил Саламаха.
Он добавил, что возникает вопрос, что нужно использовать то, что нам дадут.
"Реально бронетехнику нам могут дать те страны, которые их имеют в большом количестве в реальном времени. Это США, Великобритания и Франция и вероятно все. Если учитывать, что все бронемашины западного производства - это бронезащита по крайней мере лобовой проекции против 30 мм советских бронебойных снарядов". техники – это круговая защита как минимум 14,5 мм и пушки калибра 30-40 мм. При современных системах управления огнем – это шикарная техника, которая нужна в большом количестве уже и немедленно", – подытожил эксперт.
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