Об этом в эфире Эспрессо сказал специалист в области бронетанковой техники Николай Саламаха.

"Нам больше пользы принесли бы машины, которые создавались в СССР и по лицензиям выпускались в странах бывшего Варшавского договора или создавались на шасси на базах таких машин. Мы по-максимуму это использовали", - отметил Саламаха.

Он добавил, что возникает вопрос, что нужно использовать то, что нам дадут.

"Реально бронетехнику нам могут дать те страны, которые их имеют в большом количестве в реальном времени. Это США, Великобритания и Франция и вероятно все. Если учитывать, что все бронемашины западного производства - это бронезащита по крайней мере лобовой проекции против 30 мм советских бронебойных снарядов". техники – это круговая защита как минимум 14,5 мм и пушки калибра 30-40 мм. При современных системах управления огнем – это шикарная техника, которая нужна в большом количестве уже и немедленно", – подытожил эксперт.