Только Третья мировая война сможет реформировать ООН, - дипломат Ельченко
Дипломат Владимир Ельченко считает, что только большая мировая война сможет реформировать ООН
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".
"Когда-то я сказал, что для того, чтобы реформировать ООН, нужна Третья мировая война. За это меня очень критиковали в Украине и за ее пределами. И эта война уже происходит, хотя она не такая, как мы представляли. Мы думали, что это будет что-то подобное Второй мировой. Однако, возможно, эта война еще не мировая, но она уж точно европейская и цивилизационная. Поэтому ожидаем результатов этой войны и уже тогда будем анализировать работу ООН", - пояснил Ельченко
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"Всем уже понятно, что Россия выйдет из этой войны очень ослабленной. Это будет уже не та Российская Федерация, которую мы знали и знаем еще сейчас. И тогда может произойти все что угодно. Может быть реформирован Совбез ООН или изменят право вето". Есть очень много предложений для того, чтобы улучшить работу ООН. – добавил он.
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