Об этом сообщает пресс-служба вселенского патриархата.

"К сожалению, в этом году весть доброй новости о Рождестве звучит рядом с громом войны и бряцанием оружия на вашей родине, которая переживает ужасные последствия провокационного и несправедливого вторжения. Эта война, спровоцированная агрессией Российской Федерации в феврале уходящего года, является худшим европейским кризисом с момента окончания Второй мировой войны, что негативно влияет на окружающую среду и общество по всему миру", - сказал он.

В частности, Патриарх Варфоломей отметил, что "наш Спаситель благословляет "миротворцев", потому что "они станут сынами Божиими" (От Матфея 5:9); Он пропагандирует идею праведности и любви даже к нашим врагам".

Он добавил также, что любое искажение евангельской вести в политических целях и попытка найти богословскую причину для войны и насилия, чтобы оправдать неоправданное, оказывается не только карикатурой на Евангелие, но и прежде всего "хулой на Бога милосердия и Князя мира".

"Доверие к религиям сегодня зависит от их отношения к защите человеческой свободы и достоинства и их вклада в мир", - подчеркнул Патриарх Варфоломей.

Также он призвал, несмотря на обстоятельства, праздновать Рождество Спасителя мира "с духовной радостью".

"Верим, что только солидарностью с украинским народом можно преодолеть зло и тьму. Надеемся, когда позволит время, снова посетить вашу непокоренную родину, застав тогда всех православных христиан Украины объединенными в одной цветущей Церкви! Желаем всем вам долгих и благословенных лет!" , – добавил он.

24 августа Вселенский Патриарх Варфоломей записал видеообращение к украинцам по случаю Дня Независимости.

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