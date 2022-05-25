Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Сегодня общих переговорных позиций практически нет", – подчеркнул экс-спикер ВР.

Разумков также отметил, что Украина может быть открыта только к конкретным обязательствам со стороны НАТО, но не должна рассматривать соглашения типа Будапештского меморандума.

"Вопросы, связанные с НАТО, – это теоретически поле для переговоров. Однако при условии, что Украина получит те же гарантии, что страны НАТО, согласно 5 статье Устава Североатлантического альянса, однако это может быть обеспечено не всеми государствами, а, например, США, Великобританией, Польшей, Францией, Турцией и РФ, хотя соглашения последние ничего не стоят, но все же", – сказал он.

Разумков добавил, что в случае таких обязательств со стороны НАТО Украина сможет получить оружие и реальные мощные кадры вооруженных сил, которые будут воевать и защищать Украину и раз повторной вооруженной агрессии России.

"Если же это будет снова "Будапештский меморандум", который будет говорить, что все будут крайне озабочены, если Россия нападет еще раз на Украину, ну конечно, это не вариант для нашей страны и для переговоров", – добавил Разумков.

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