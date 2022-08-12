"Только Россия создает опасность". Представитель госдепа США осудила попытки РФ спекулировать на ситуации вокруг ЗАЭС
Ситуация на Запорожской АЭС является одним из трагических результатов вторжения России в Украину
Об этом заявила заместитель Государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, выступая 11 августа на заседании Совета Безопасности ООН.
Она подчеркнула, что "только Россия создает опасность", напав на Украину. Пока РФ не ушла с территории АЭС и с территории Украины, США, по словам Дженкинс, настаивают на необходимости доступа персонала МАГАТЭ на ЗАЭС.
"Причина этих событий всем известна – это еще один трагический результат решения РФ начать вторжение на территорию независимого государства. Это нарушение Устава ООН и принципов международного права", – указала она.
Дженкинс призвала Россию вернуть контроль над Запорожской АЭС и прекратить любые военные действия на территории станции и вокруг нее.
"США поддерживают предложение Украины создать демилитаризованную зону вокруг АЭС", – сказала заместитель главы госдепа США.
"Решение абсолютно очевидно: Соединенные Штаты призывают РФ немедленно вывести войска из Украины, это позволит Украине восстановить необходимый уровень безопасности на ЗАЭС, как это было десятилетиями", – заявила представитель США.
Также Россия, по убеждению Дженкинс, должна отказаться от отвращающей от реальности дезинформации и не отвечающей ей. В частности, такой дезинформацией считает заявления РФ, что Украина якобы виновата в ситуации вокруг Запорожской АЭС.
- Данилов прокомментировал заседание Совбеза ООН по ЗАЭС: Мир перевернулся.
- На заседании Совета Безопасности ООН 11 августа гендиректор МАГАТЭ Мариано Гросси предложил лично возглавить миссию специалистов агентства на Запорожскую АЭС для усиления мер по ее безопасности.
- 11 августа рашисты несколько раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию и территории поблизости. Во время очередного обстрела попали недалеко от первого энергоблока и повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков.
- 5 августа русские военные обстреляли ЗАЭС. Враг попал в высоковольтную линию связки 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Также "прилеты" зафиксированы прямо на площадке станции возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. Рашисты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.85
Покупка 38.85Продажа 39.74
-
EUR
Покупка 39.52Продажа 40.72
- Актуальное
- Важное