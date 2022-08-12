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"Только Россия создает опасность". Представитель госдепа США осудила попытки РФ спекулировать на ситуации вокруг ЗАЭС

12 августа, 2022 пятница
00:55
Мир

Ситуация на Запорожской АЭС является одним из трагических результатов вторжения России в Украину

Об этом заявила заместитель Государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, выступая 11 августа на заседании Совета Безопасности ООН.

Она подчеркнула, что "только Россия создает опасность", напав на Украину. Пока РФ не ушла с территории АЭС и с территории Украины, США, по словам Дженкинс, настаивают на необходимости доступа персонала МАГАТЭ на ЗАЭС.

"Причина этих событий всем известна – это еще один трагический результат решения РФ начать вторжение на территорию независимого государства. Это нарушение Устава ООН и принципов международного права", – указала она.

Дженкинс призвала Россию вернуть контроль над Запорожской АЭС и прекратить любые военные действия на территории станции и вокруг нее.

"США поддерживают предложение Украины создать демилитаризованную зону вокруг АЭС", – сказала заместитель главы госдепа США.

"Решение абсолютно очевидно: Соединенные Штаты призывают РФ немедленно вывести войска из Украины, это позволит Украине восстановить необходимый уровень безопасности на ЗАЭС, как это было десятилетиями", – заявила представитель США.

Также Россия, по убеждению Дженкинс, должна отказаться от отвращающей от реальности дезинформации и не отвечающей ей. В частности, такой дезинформацией считает заявления РФ, что Украина якобы виновата в ситуации вокруг Запорожской АЭС.

  • Данилов прокомментировал заседание Совбеза ООН по ЗАЭС: Мир перевернулся.
  • На заседании Совета Безопасности ООН 11 августа гендиректор МАГАТЭ Мариано Гросси предложил лично возглавить миссию специалистов агентства на Запорожскую АЭС для усиления мер по ее безопасности.
  • 11 августа рашисты несколько раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию и территории поблизости. Во время очередного обстрела попали недалеко от первого энергоблока и повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков.
  • 5 августа русские военные обстреляли ЗАЭС. Враг попал в высоковольтную линию связки 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Также "прилеты" зафиксированы прямо на площадке станции возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. Рашисты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

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