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Только ракета, переделанная из комплекса С-300 в баллистическую, могла вызвать такие разрушения, как в Польше, - военный аналитик Гетьман

16 ноября, 2022 среда
21:58
война с Россией

Военный аналитик Алексей Гетьман объяснил, что в Украине нет переделанных ракет из комплекса С-300

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

Разложим взрыв ракеты в Польше по полочкам. Любая ракета из комплекса С-300 не могла повлечь за собой таких разрушительных действий. У ракеты С-300 есть боевой заряд, состоящий из металлических шариков или кубиков, которые расположены внутри боеголовки. Когда ракета сближается с целью - она взрывается на расстоянии, ближайшем к воздушной цели. Когда ракета теряет в воздухе цель, она сразу переходит в вертикальный полет и поднимается на высоту 20 км. И там происходит взрыв заряда, – отметил Гетьман.

По словам военного аналитика, если обломки ракеты упадут на здание, то могут разрушить его. Но это куски железа, которые не могут взорваться.

"Если предположить, что ракета испортилась полностью, потеряла электронное управление, то, падая на землю, она тоже не смогла бы взорваться. Ракета не взрывается от детонации, ракета взрывается от команды электронной аппаратуры, которая расположена внутри. Россияне такие ракеты С-300 превратили в баллистические ракеты, в которых вместо металлических шариков и кубиков - обычный заряд. Такая ракета может упасть на землю и взорваться. Это ракета, которая переделана из противовоздушной ракеты в баллистическую. В Украине таких переделанных ракет не производили", - подчеркнул Гетьман.

  • 15 ноября представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил о созыве комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.
  • Позже МИД Польши заявил о российском происхождении ракеты, которая 15 ноября убила двух человек недалеко от границы с Украиной. Правительство Польши проверяет наличие оснований для применения ст. 4 Североатлантического договора о консультациях по угрозам на фоне вероятного удара РФ по приграничью с Украиной.
  • Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в Восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.
  • Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на призыв Украины включить ее в расследование падения ракеты на польской территории и оценил вероятность повторения инцидента.
  • Президент Владимир Зеленский не сомневается , что на территорию Польши упала не украинская ракета.

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