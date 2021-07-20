"Только после приговора можно делать выводы о качестве следствия": Монастырский о деле Шеремета
Новый министр внутренних дел Денис Монастырский прокомментировал ход суда по делу убийства журналиста Павла Шеремета
Об этом он написал в Facebook.
"Моя позиция по расследованию дела искренняя и открытая. Сейчас дело находится на рассмотрении в суде", - заявил министр.
По его словам, "все мы должны дождаться решения суда, который установит истину в этом деле".
"Именно от двух судей и трех присяжных зависит судьба трех подозреваемых. Только после объявления приговора суда можно будет делать выводы о качестве и профессионализме следствия", - подытожил глава МВД.
- Журналист Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- В убийстве обвиняют врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
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