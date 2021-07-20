"Только после приговора можно делать выводы о качестве следствия": Монастырский о деле Шеремета

Об этом он написал в Facebook.



"Моя позиция по расследованию дела искренняя и открытая. Сейчас дело находится на рассмотрении в суде", - заявил министр.



По его словам, "все мы должны дождаться решения суда, который установит истину в этом деле".



"Именно от двух судей и трех присяжных зависит судьба трех подозреваемых. Только после объявления приговора суда можно будет делать выводы о качестве и профессионализме следствия", - подытожил глава МВД.

Журналист Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

В убийстве обвиняют врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.