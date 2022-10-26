Об этом сообщает в телеграме Энергоатом.

"Создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС возможно только после ее деоккупации, вывода со станции и прилегающей территории, а также из города-спутника ЗАЭС – Энергодара, всех российских военных вместе с техникой и вооружением и передачи Запорожской атомной электростанции ее законному оператору – НАЭК "Энергоатом", под полный контроль Украины", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, СНБО готовит решение для защиты специалистов оккупированной ЗАЭС, работающих в сверхтяжелых условиях

Ранее в Энергоатоме заявили, что оккупанты формируют списки работников Запорожской АЭС, подписавших контракты с Росатомом, чтобы мобилизовать часть из них на службу в росармию или рашистскую территориальную оборону.

Российские захватчики давят физически и морально на работников Запорожской АЭС, чтобы они подписали контракты с Росатомом.

Рафаэль Гросси заявил, что обсудит в Совбезе ООН создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС. Руководитель МАГАТЭ планирует выступить 27 октября.

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