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Только полная денуклеаризация РФ является гарантией безопасности мира: Данилов ответил на заявления Медведева о "провокации России на ядерный конфликт"

1 ноября, 2022 вторник
18:58
война с Россией Алексей Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на заявления Медведева по обвинению, мол, Украина "планирует ядерный конфликт" и провоцирует на него Россию

Ответ он опубликовал на своей странице в Facebook.

Данилов написал небольшую памятку, которую рекомендовал Дмитрию Медведеву "повторять вслух минимум трижды в сутки, утром, в обед и вечером, после и перед употреблением традиционных 100 (но, скорее всего, больше) граммов крепкого алкоголя".

Памятка состоит из 5 пунктов. В частности, о том, что Россия бесспорно проиграет, а кремлевский режим уже запустил процесс распада империи.

Также он отмечает, что будут освобождены оккупированные территории не только Украины, но и Грузии, Молдовы, Японии и других стран и народов, среди которых и Беларусь.

"Угроза и применение ядерного оружия РФ – это акт суицида. Россия окончательно превратится во врага номер один для всего мира. Детей и жен на Марс не спрячете, а им вряд ли хочется из дворцов на Рублевке, Сардинии и других Дубаях – "прямо в рай ", – убежден секретарь СНБО. – Полная денуклеаризация – конечная цель демонтажа РФ. Этот последний гнилой зуб имеет и он будет вырван из пасти сбесившегося существа. И только это является гарантией безопасности для мира и Украины".

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