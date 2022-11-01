Только полная денуклеаризация РФ является гарантией безопасности мира: Данилов ответил на заявления Медведева о "провокации России на ядерный конфликт"
Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на заявления Медведева по обвинению, мол, Украина "планирует ядерный конфликт" и провоцирует на него Россию
Ответ он опубликовал на своей странице в Facebook.
Данилов написал небольшую памятку, которую рекомендовал Дмитрию Медведеву "повторять вслух минимум трижды в сутки, утром, в обед и вечером, после и перед употреблением традиционных 100 (но, скорее всего, больше) граммов крепкого алкоголя".
Памятка состоит из 5 пунктов. В частности, о том, что Россия бесспорно проиграет, а кремлевский режим уже запустил процесс распада империи.
Также он отмечает, что будут освобождены оккупированные территории не только Украины, но и Грузии, Молдовы, Японии и других стран и народов, среди которых и Беларусь.
"Угроза и применение ядерного оружия РФ – это акт суицида. Россия окончательно превратится во врага номер один для всего мира. Детей и жен на Марс не спрячете, а им вряд ли хочется из дворцов на Рублевке, Сардинии и других Дубаях – "прямо в рай ", – убежден секретарь СНБО. – Полная денуклеаризация – конечная цель демонтажа РФ. Этот последний гнилой зуб имеет и он будет вырван из пасти сбесившегося существа. И только это является гарантией безопасности для мира и Украины".
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