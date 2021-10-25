Только пенсия и минимальная зарплата: Лазебная назвала отчисления, которые будут привязаны к прожиточному минимуму
Власти предлагают изменить методологию расчета прожиточного минимума и отменить привязку к нему штрафов и других отчислений, кроме пенсии и минимальной зарплаты
Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сказала в интервью телеканалу ДОМ .
"Мы анализировали 180 законодательных актов, в которых привязка к прожиточному минимуму, и смотрели, на что ее можно заменить. И мы нашли эту конструкцию. Решили оставить эту привязку в формировании основных начислений, определенных Конституцией: только пенсия, только минимальная зарплата ", - приводятся слова Лазебной.
Она добавила, что прожиточный минимум для человека должно быть реальным и не может быть таким, который сейчас установлен в бюджете. Сумма, по ее словам, должно быть выше, а другие отчисления должны быть привязаны к базовым выплат.
Отмечается, что Минсоцполитики с участием экспертов разработал комплекс изменений в действующее законодательство, чтобы изменить эту ситуацию. Проекты уже поддержало правительство и они переданы в парламент.
По словам Лазебной, получилось четыре законопроекта. Один о методологии, второй об отчислении, другие - о базовых величины для штрафов и для социальных доплат.
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