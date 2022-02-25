Только паспорт и идентификационный код, никаких возрастных ограничений: ТрО упростила процедуру принятия в свои ряды
Командующего Сил ТрО Юрий Галушкин заявил, что все процедуры присоединения к ТрО упрощены, с собой необходимо иметь только паспорт и идентификационный код
Об этом он написал в Twitter.
"Сегодня Украине нужны все. Все процедуры присоединения к ТРО упрощены. С собой иметь только паспорт и идентификационный код. Возрастных ограничений нет. Если у вас на местах будут проблемы, ссылайтесь на это официальное заявление", - написал он.
- Напомним, Киберполиция создала бот для сообщений о метках кафиров на дорогах.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное