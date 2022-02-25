Только паспорт и идентификационный код, никаких возрастных ограничений: ТрО упростила процедуру принятия в свои ряды

Об этом он написал в Twitter.



"Сегодня Украине нужны все. Все процедуры присоединения к ТРО упрощены. С собой иметь только паспорт и идентификационный код. Возрастных ограничений нет. Если у вас на местах будут проблемы, ссылайтесь на это официальное заявление", - написал он.

Напомним, Киберполиция создала бот для сообщений о метках кафиров на дорогах.