Об этом информируют в Медиацентре .

В Сумской области решили, что в тех учебных заведениях, где будет возможность проводить обучение онлайн и офлайн, будет смешанная форма. Это будут исключительно школы, где есть бомбоубежища.

"В некоторых школах образовательный процесс возможен только в формате онлайн – это 25-километровая "зона безопасности" от границы с Россией. Обстрелы оккупантом не бывают глубже, чем 15 километров вглубь территории. Еще 10 километров мы добавили для большей безопасности", - сказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

В школах и детсадах, где удалось обустроить бомбоубежища, родители считают, что детям будет комфортнее, чем самостоятельно дома.

3 июля министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал , как будут учиться в заведениях, где нет мест в укрытиях.

17 августа стало известно , что к очному обучению в период полномасштабной войны готовы лишь 41% заведений.

Министерство образования и науки Украины на открытии Международной августовской педагогической научно-практической конференции "Образование, педагоги - несокрушимые в войне" представило четыре модели обучения в школах в условиях полномасштабного вторжения России.

На Ривненщине в населенных пунктах, расположенных близ белорусской границы, обучение будет проходить только в дистанционном режиме.