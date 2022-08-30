Только онлайн-формат: в Сумской области для школьников создали 25-километровую "зону безопасности" у границы с РФ
В Сумской области создали 25-километровую "зону безопасности" у границы с РФ – для школьников. Учащиеся будут заниматься только дистанционно
Об этом информируют в Медиацентре .
В Сумской области решили, что в тех учебных заведениях, где будет возможность проводить обучение онлайн и офлайн, будет смешанная форма. Это будут исключительно школы, где есть бомбоубежища.
"В некоторых школах образовательный процесс возможен только в формате онлайн – это 25-километровая "зона безопасности" от границы с Россией. Обстрелы оккупантом не бывают глубже, чем 15 километров вглубь территории. Еще 10 километров мы добавили для большей безопасности", - сказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
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