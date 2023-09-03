"Только обстрелы территории Украины и блокирование гражданских судов": военный эксперт об участии Черноморского флота РФ в войне против Украины

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"После уничтожения крейсера "Москва" россияне начали более осторожно использовать собственный Черноморский флот. Сейчас участие Черноморского флота РФ сводится только к обстрелам территории Украины и блокировке гражданских судов в море. Одной из причин осторожного использования своего флота в Черном море является появление у Украины беспилотных морских дронов .Поэтому сегодня они вынуждены прятать свой флот. Россияне понимают, что стоимость кораблей и стоимость морских дронов просто несопоставимы, а эффект огромен", - пояснил Попович.

Эксперт также объяснил важность уничтожения артиллерийских систем противника для продвижения наших войск.

"Все мы понимаем, что артиллерия играет большую роль в этой войне. Значительное количество потерь идет именно от артиллерии. Поэтому, чтобы мы могли успешно продвигаться, нам нужно значительное преимущество в артиллерии. Кроме того, если мы говорим о прорыве первой линии обороны, а это минные поля россиян, которые поддерживались артиллерийским огнем противника, для продвижения нам нужно было уничтожить именно артиллерию противника. Потом продвигаться по минным полям будет проще", - добавил он.