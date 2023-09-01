"Только о фронте": Зеленский провел очередное заседание Ставки
В пятницу, 1 сентября, президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки, на котором обсуждали ситуацию на фронте, эвакуацию раненых и планы РФ
Об этом он написал в телеграме.
"Сегодняшняя Ставка только о фронте. Делаем все, чтобы дать больше силы нашим воинам", – написал лидер государства.
Он отметил, что на заседании подробно обсуждали ситуацию на Харьковщине, Донбассе, Запорожье и на левом берегу Херсонщины.
Кроме этого, поднимались вопросы эвакуации раненых и планов российских оккупантов.
- На 1 сентября Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.
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