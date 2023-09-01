"Только о фронте": Зеленский провел очередное заседание Ставки

Об этом он написал в телеграме.

"Сегодняшняя Ставка только о фронте. Делаем все, чтобы дать больше силы нашим воинам", – написал лидер государства.

Он отметил, что на заседании подробно обсуждали ситуацию на Харьковщине, Донбассе, Запорожье и на левом берегу Херсонщины.

Кроме этого, поднимались вопросы эвакуации раненых и планов российских оккупантов.