"Прости свет и тьма исчезнет сама собой", - призывал один из основателей развития европейского гуманизма в эпоху Ренессанса Эразм Роттердамский. Наверное, прав. А потому - несмотря на очередное на этой неделе масштабное военное преступление РФ против Украины, потрясшее до глубочайших глубин души - подрыв Каховской ГЭС - мы все же не отказались предложить вниманию традиционную подборку фильмов от "Еспресо" для просмотра на выходных. Смотрим, собираемся с силами и помогаем фронту и пострадавшим от российских преступлений, кто чем может.

"Отступники"

В кинотеатрах с 8 июня

Не сомневаюсь, что эту ленту, объединяющую в себе жанры криминальной драмы и триллера, вы в подавляющем большинстве видели. И даже не потому, что именно за нее, снятую в 2006 году, ее создатель Мартин Скорсезе получил своего первого "Оскара" как "лучший режиссер" (а сам фильм - еще три "Оскара" в номинациях "Лучший фильм", "Лучший монтаж", "Лучший адаптированный сценарий"). Кстати, до "Отступников" Скорсезе номинировался на "Оскар" семь раз, но ни разу его так и не выиграл. Да и не потому, что этот режиссер вошел в историю кинематографа как величина мирового масштаба, мастер, который по-новому начал снимать гангстерское кино и превратил насилие на экране в искусство, а потому, что Мартин Скорсезе, который в 2022 году отпраздновал свое 80-летие, в этом фильме собрал созвездие прекрасных актеров, которые под его руководством так блестяще адаптировали гонконгский криминальный триллер "Двойная рокировка", что мы увлеченно говорим об этом фильме и сегодня — через 17 лет после его появления.

Так что посмотреть "Отступников" еще раз на большом экране - действительно роскошь. И даже дело принципа хотя бы потому, что Мартин Скорсезе неоднократно выражал поддержку Украины в борьбе с Россией. И даже на недавнем международном кинофестивале в Каннах, где Скорсезе представил своих "Убийц лунного цветка".

"Два лучших выпускника полицейской академии оказались по разные стороны баррикады, - рекламируют сейчас фильм в кинотеатрах. - Один из них - агент мафии в рядах правоохранительных органов, другой - "крот", внедренный в мафию. Каждый считает своим долгом обнаружить и уничтожить противника, но жизнь в искаженных реалиях меняет внутренний мир героев".

В ролях: Леонардо Ди Каприо, Джейк Николсон, Марк Уолберг, Мэтт Дэймон, Вера Фармига, Мартин Шин, Алек Болдуин.

"Трансформеры: Время звероботов"

В кинотеатрах с 7 июня

Седьмой фильм культовой франшизы "Трансформеры" об умных роботах, способных менять свою форму - а именно фантастический приключенческий боевик "Трансформеры: Время Звероботов" является прямым продолжением вышедшего в 2018 году фильма "Бамблби". Вместе с режиссером Стивеном Кейплом-младшим студия Paramount Pictures несколько скорректировала франшизу, решив вернуться к истокам и взяв за основу сюжета мультсериал "Трансформеры: Войны зверей", который транслировался на телевидении с 1996 года. Кстати, он стал первым мультсериалом о трансформерах, нарисованным в 3D, а его художник-постановщик в 1997 году получил за свою работу премию "Эмми".

События разворачиваются в 1994 году. Двое археологов из Нью-Йорка, Ной (Энтони Рамос) и Елена (Доминик Фишбек), узнают о древнем конфликте, продолжающемся между тремя фракциями Трансформеров: Максималами, Предаконами и Террорконами.

В главных ролях: Рон Перлман, Доминик Фишбек, Энтони Рамос, Джон Ди Маджио, Луна Лорен Велес, ЭмДжей Родригес, Кристо Фернандес, Питер Динклейдж.

"Меня от себя воротит"

В кинотеатрах с 8 июня

Эту ленту интересно посмотреть хотя бы потому, что имеем дело с норвежским кино, которое на самом деле знаем значительно меньше американского, английского, французского или итальянского. А еще потому, что поднимает тему зависимости многих современников от быстрой популярности, безразлично каким путем добытой.

Итак, норвежская сатирическая черная комедия режиссера Кристоффера Боргли рассказывает историю Сигне - молодой девушки из Осло, которая работает баристой в кафе. У Сигне есть парень – перспективный современный художник (и клептоман), создающий концептуальные скульптуры из украденной мебели. Где бы они ни появлялись, внимание всегда приковано к нему, и это сводит Сигне с ума. Тогда она вступает в токсичную и саморазрушающую борьбу за популярность и статус, пытаясь привлечь к себе внимание загадочной болезнью, которая уродует ее снаружи… и изнутри.

Премьера "Меня от себя воротит" состоялась на Каннском кинофестивале в 2022 году, где фильм соревновался за награду в номинации "Особый взгляд".

В главных ролях: Кристин Куят Торп, Сара Франческа Бренне, Ингрид Уоллан, Генрик Местад, Стейнар Клоуман Галлерт.

"Королевы Баракуды"

На Netflix с 5 июня

Драматический сериал, снятый на основе реальных событий, происходивших в Швеции в 90-х годах ХХ века. Хотя режиссер Аманда Адольфссон и сценаристы, сохраняя суть тех краж, дают себе полную творческую свободу. К примеру, хотя бы в том, что делают главными воровками женщин.

Итак, группа молодых женщин в долгах начинает грабить дома своих соседей в состоятельном пригороде Стокгольма. Что из этого выходит и куда их заводит – об этом и речь.

В ролях: Алва Братт, Тиндра Монсен, Сандра Зубович, Сара Густафссон и Теа Стьярне.

"Переполненная комната"

На Apple TV+ с 9 июня

Этот сериал-антологию создал Акива Голдсман, почерпнув вдохновение из научного романа Дэниела Киза "Таинственная история Билли Миллигана". Герой сериала Дэнни Салливан после того, как его арестовали за причастность к стрельбе в Нью-Йорке в 1979 году, в разговорах со следователем Рией Гудвин медленно раскрывает свою жизнь и выходит на причины, которые привели к тому моменту.

В ролях: Том Голланд, Аманда Сейфрид, Эмми Россум, Кристофер Эбботт, Эмма Лерд