Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Культура Только не говорите "Меня от себя воротит": что посмотреть на выходных
Обзор

Только не говорите "Меня от себя воротит": что посмотреть на выходных

9 июня, 2023 пятница
18:49
Культура

От фильма о проблемах зависимости от быстрой популярности до оскароносных "Отступников" и первых "Трансформеров" по-новому

"Прости свет и тьма исчезнет сама собой", - призывал один из основателей развития европейского гуманизма в эпоху Ренессанса Эразм Роттердамский. Наверное, прав. А потому - несмотря на очередное на этой неделе масштабное военное преступление РФ против Украины, потрясшее до глубочайших глубин души - подрыв Каховской ГЭС - мы все же не отказались предложить вниманию традиционную подборку фильмов от "Еспресо" для просмотра на выходных. Смотрим, собираемся с силами и помогаем фронту и пострадавшим от российских преступлений, кто чем может.

"Отступники"

В кинотеатрах с 8 июня

Не сомневаюсь, что эту ленту, объединяющую в себе жанры криминальной драмы и триллера, вы в подавляющем большинстве видели. И даже не потому, что именно за нее, снятую в 2006 году, ее создатель Мартин Скорсезе получил своего первого "Оскара" как "лучший режиссер" (а сам фильм - еще три "Оскара" в номинациях "Лучший фильм", "Лучший монтаж", "Лучший адаптированный сценарий"). Кстати, до "Отступников" Скорсезе номинировался на "Оскар" семь раз, но ни разу его так и не выиграл. Да и не потому, что этот режиссер вошел в историю кинематографа как величина мирового масштаба, мастер, который по-новому начал снимать гангстерское кино и превратил насилие на экране в искусство, а потому, что Мартин Скорсезе, который в 2022 году отпраздновал свое 80-летие, в этом фильме собрал созвездие прекрасных актеров, которые под его руководством так блестяще адаптировали гонконгский криминальный триллер "Двойная рокировка", что мы увлеченно говорим об этом фильме и сегодня — через 17 лет после его появления.

Так что посмотреть "Отступников" еще раз на большом экране - действительно роскошь. И даже дело принципа хотя бы потому, что Мартин Скорсезе неоднократно выражал поддержку Украины в борьбе с Россией. И даже на недавнем международном кинофестивале в Каннах, где Скорсезе представил своих "Убийц лунного цветка".

"Два лучших выпускника полицейской академии оказались по разные стороны баррикады, - рекламируют сейчас фильм в кинотеатрах. - Один из них - агент мафии в рядах правоохранительных органов, другой - "крот", внедренный в мафию. Каждый считает своим долгом обнаружить и уничтожить противника, но жизнь в искаженных реалиях меняет внутренний мир героев".

В ролях: Леонардо Ди Каприо, Джейк Николсон, Марк Уолберг, Мэтт Дэймон, Вера Фармига, Мартин Шин, Алек Болдуин.

"Трансформеры: Время звероботов"

В кинотеатрах с 7 июня

Седьмой фильм культовой франшизы "Трансформеры" об умных роботах, способных менять свою форму - а именно фантастический приключенческий боевик "Трансформеры: Время Звероботов" является прямым продолжением вышедшего в 2018 году фильма "Бамблби". Вместе с режиссером Стивеном Кейплом-младшим студия Paramount Pictures несколько скорректировала франшизу, решив вернуться к истокам и взяв за основу сюжета мультсериал "Трансформеры: Войны зверей", который транслировался на телевидении с 1996 года. Кстати, он стал первым мультсериалом о трансформерах, нарисованным в 3D, а его художник-постановщик в 1997 году получил за свою работу премию "Эмми".

События разворачиваются в 1994 году. Двое археологов из Нью-Йорка, Ной (Энтони Рамос) и Елена (Доминик Фишбек), узнают о древнем конфликте, продолжающемся между тремя фракциями Трансформеров: Максималами, Предаконами и Террорконами.

В главных ролях: Рон Перлман, Доминик Фишбек, Энтони Рамос, Джон Ди Маджио, Луна Лорен Велес, ЭмДжей Родригес, Кристо Фернандес, Питер Динклейдж.

"Меня от себя воротит"

В кинотеатрах с 8 июня

Эту ленту интересно посмотреть хотя бы потому, что имеем дело с норвежским кино, которое на самом деле знаем значительно меньше американского, английского, французского или итальянского. А еще потому, что поднимает тему зависимости многих современников от быстрой популярности, безразлично каким путем добытой.

Итак, норвежская сатирическая черная комедия режиссера Кристоффера Боргли рассказывает историю Сигне - молодой девушки из Осло, которая работает баристой в кафе. У Сигне есть парень – перспективный современный художник (и клептоман), создающий концептуальные скульптуры из украденной мебели. Где бы они ни появлялись, внимание всегда приковано к нему, и это сводит Сигне с ума. Тогда она вступает в токсичную и саморазрушающую борьбу за популярность и статус, пытаясь привлечь к себе внимание загадочной болезнью, которая уродует ее снаружи… и изнутри.

Премьера "Меня от себя воротит" состоялась на Каннском кинофестивале в 2022 году, где фильм соревновался за награду в номинации "Особый взгляд".

В главных ролях: Кристин Куят Торп, Сара Франческа Бренне, Ингрид Уоллан, Генрик Местад, Стейнар Клоуман Галлерт.

"Королевы Баракуды"

На Netflix с 5 июня

Драматический сериал, снятый на основе реальных событий, происходивших в Швеции в 90-х годах ХХ века. Хотя режиссер Аманда Адольфссон и сценаристы, сохраняя суть тех краж, дают себе полную творческую свободу. К примеру, хотя бы в том, что делают главными воровками женщин.

Итак, группа молодых женщин в долгах начинает грабить дома своих соседей в состоятельном пригороде Стокгольма. Что из этого выходит и куда их заводит – об этом и речь.

В ролях: Алва Братт, Тиндра Монсен, Сандра Зубович, Сара Густафссон и Теа Стьярне.

"Переполненная комната"

На Apple TV+ с 9 июня

Этот сериал-антологию создал Акива Голдсман, почерпнув вдохновение из научного романа Дэниела Киза "Таинственная история Билли Миллигана". Герой сериала Дэнни Салливан после того, как его арестовали за причастность к стрельбе в Нью-Йорке в 1979 году, в разговорах со следователем Рией Гудвин медленно раскрывает свою жизнь и выходит на причины, которые привели к тому моменту.

В ролях: Том Голланд, Аманда Сейфрид, Эмми Россум, Кристофер Эбботт, Эмма Лерд

Видео
Статьи
Новости
Кино
Читайте также:
9 июня, 2023 пятница
Кислица: Подрыв Каховской ГЭС расследовать в условиях оккупации невозможно
Патріарх РПЦ Кирил
9 июня, 2023 пятница
Венгрия подтвердила, что РПЦ передала ей 11 украинских военнопленных. В Киеве об этом ничего не знают
Олександр Лукашенко
8 июня, 2023 четверг
"Вы, вероятно, догадываетесь, кто уничтожил Каховскую ГЭС?": Лукашенко обвинил в подрыве Украину
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.81
    Покупка 36.81
    Продажа 37.36
  • EUR
    Покупка 39.73
    Продажа 40.52
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
9 июня
20:03
OPINION
Об эйджизме в телевизоре
19:39
Исландия закрывает посольство в Москве и просит РФ ограничить работу посольства в Рейкьявике
19:27
"Манчестер Сити" – "Интер": букмекеры дали прогноз на финал Лиги чемпионов
19:24
Венецианская комиссия рекомендовала Украине отложить имплементацию закона об олигархах, - Малюська
19:06
Эксклюзив
В Новой Каховке не зафиксировано ни одного погибшего в результате подтопления после подрыва россиянами Каховской ГЭС, - городской голова Коваленко
19:05
В Араповке на Луганщине дезертировали около 90 российских военных, - Генштаб
19:00
Обзор
Победные новости 471-го дня войны: Скифское золото возвращается в Украину, а ВСУ ликвидировали тренировочный лагерь окупантов в Донецке
18:28
Офис генпрокурора
Пытали заключенных и требовали деньги за прекращение пыток: арестованы экс-руководители бердянской колонии
18:19
Несмотря на обстрелы: Порошенко с командой привез в Херсон более ста тонн помощи – воду, продовольствие, лодки, генераторы, насосы и корм для животных
18:18
Хорват Йовичевич подтвердил, что больше не тренирует "Шахтер", - СМИ
18:07
Американские спутники зафиксировали взрыв перед разрушением Каховской ГЭС, - NYT
18:06
Во Львове прошел Всеукраинский лесопромышленный форум
18:02
Партнерский материал
Город, воспользовавшийся своим шансом дважды: как отстраивали Дрезден после Второй мировой войны
18:00
OPINION
Константин Москалец
Флеш-кадр из-под ракетного обстрела
17:59
Пентагон
Боеприпасы для Patriot, HAWK и артиллерии: США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,1 млрд
17:54
На Харьковщине после российского обстрела произошли вредные выбросы в воздух
17:49
Бельгия утвердила 14-й пакет военной помощи Украине. ВСУ получат боеприпасы на 32,4 млн евро
17:40
СБУ арестовала активы российского депутата Зотова более чем на 180 млн грн
17:24
Обновлено
Подрыв Каховской ГЭС: ситуация с водоснабжением на Днепропетровщине по состоянию на 9 июня
17:18
ГСЧС назвала страны, которые отреагировали на подрыв Каховской ГЭС и отправили Украине помощь
17:12
Анонс
"Манчестер Сити" – "Интер": онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
17:10
Оккупанты требуют деньги с волонтеров, которые пытаются эвакуировать жителей левобережной Херсонщины
17:05
ООН
В ООН заявили, что называть подрыв Каховской ГЭС военным преступлением РФ – преждевременно
17:00
Анонс
Эвакуация с оккупированного левобережья и экологическая катастрофа на Юге. "Война и волонтеры" в 17:00
16:43
Обновлено
Россияне обстреливают Херсон
16:41
"Всегда так бывает весной": коллаборант Сальдо делает вид, что затопление Херсонщины - фейк
16:32
Обновлено
Венгрия подтвердила, что РПЦ передала ей 11 украинских военнопленных. В Киеве об этом ничего не знают
16:24
Эксклюзив
Режим Лукашенко готовил наземное вторжение в Украину, но не удалось уговорить армию, - член кабинета Тихановской
16:22
В Киевской области объявили желтый уровень опасности. Возможны грозы
16:06
OPINION
Международные резервы Украины растут
16:03
На Киевщине запретили все развлекательные мероприятия после 21:00
15:59
Эксклюзив
В Олешках уровень воды постепенно снижается, - городской голова Рищук
15:27
В Киево-Печерской лавре впервые помолятся за упокой Ивана Мазепы, которого русская имперская церковь подвергла анафеме
15:23
Фестиваль документального кино Docudays UA-2023 объявил победителей
15:12
Россияне стали активнее мародерить перед подрывом Каховской ГЭС, - ЦНС
15:08
F-16
Украина получит истребители F-16 через 2-3 месяца – экс-командующий сухопутными войсками Польши
15:07
Путин рассказал Лукашенко, когда РФ перебросит в Беларусь свое ядерное оружие
14:51
Обновлено
Нидерландский суд окончательно постановил вернуть "скифское золото" Украине. В Офисе президента отреагировали
14:51
В РДК заявили о гибели Даниила Мазника, руководившего штурмом Новой Таволжанки
14:42
Гончаренко, Бужанский, Дубинский: движение ЧЕСТНО опубликовало рейтинг самых популярных телеграмм-каналов нардепов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV