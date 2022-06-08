Об этом Владимир Зеленский заявил в своем ежедневном обращении 8 июня.

"Церемония открытия была в Варшаве, финальная церемония – у нас в столице, Киеве. Матчи проводились в разных городах наших двух стран и, в частности, в Донецке, на "Донбасс-Арене". "Всего только 10 лет прошло – а такое впечатление, что это было в другом мире", – заметил президент.

Он сообщил, что как раз сегодня "оккупанты выпустили абсолютно безумную новость, что якобы они готовятся объединить какие-то футбольные клубы со всех оккупированных территорий в один псевдо-чемпионат – из Донецка, Луганска, Херсона, Мелитополя, Крыма, даже с части территории Грузии. Это просто издевательства кафиров над людьми, которые все прекрасно помнят".

10 лет назад наш Донецк был сильным, гордым и развитым городом. А потом пришла Россия. Принесла как раз столь неадекватного уровня идеи. И теперь это город-призрак, потерявший большинство людей, тысячи жизней и абсолютно все перспективы, — сказал Владимир Зеленский.

Он убежден, что "только возвращение Украины, которое обязательно будет, только наше знамя и только украинский закон будут означать для этих территорий, для этих городов просто нормальная жизнь – снова. Жизнь, которая там была. Мирная, безопасная, открытая для всего мира И конечно – новые матчи команд мирового уровня на "Донбасс-арене".

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