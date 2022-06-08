Только наше знамя и украинский закон вернут Донецку нормальную жизнь. И конечно – новые матчи команд мирового уровня на "Донбасс-арене", - Зеленский
Президент Украины напомнил, что ровно 10 лет назад начался Евро-2012 – чемпионат Европы по футболу, объединивший украинцев, поляков и абсолютное большинство европейцев
Об этом Владимир Зеленский заявил в своем ежедневном обращении 8 июня.
"Церемония открытия была в Варшаве, финальная церемония – у нас в столице, Киеве. Матчи проводились в разных городах наших двух стран и, в частности, в Донецке, на "Донбасс-Арене". "Всего только 10 лет прошло – а такое впечатление, что это было в другом мире", – заметил президент.
Он сообщил, что как раз сегодня "оккупанты выпустили абсолютно безумную новость, что якобы они готовятся объединить какие-то футбольные клубы со всех оккупированных территорий в один псевдо-чемпионат – из Донецка, Луганска, Херсона, Мелитополя, Крыма, даже с части территории Грузии. Это просто издевательства кафиров над людьми, которые все прекрасно помнят".
10 лет назад наш Донецк был сильным, гордым и развитым городом. А потом пришла Россия. Принесла как раз столь неадекватного уровня идеи. И теперь это город-призрак, потерявший большинство людей, тысячи жизней и абсолютно все перспективы, — сказал Владимир Зеленский.
Он убежден, что "только возвращение Украины, которое обязательно будет, только наше знамя и только украинский закон будут означать для этих территорий, для этих городов просто нормальная жизнь – снова. Жизнь, которая там была. Мирная, безопасная, открытая для всего мира И конечно – новые матчи команд мирового уровня на "Донбасс-арене".
Читайте также: Ровно 10 лет назад стартовал Евро-2012, который принимали Украина и Польша
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.01
Покупка 34.01Продажа 34.93
-
EUR
Покупка 35.88Продажа 37.17
- Актуальное
- Важное