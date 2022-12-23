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Только на одной улице убили 36 человек: журналисты The New York Times опубликовали расследование преступлений российских военных в Буче

23 декабря, 2022 пятница
00:14
война с Россией

Журналисты провели восьмимесячное расследование действий российской армии в Буче и идентифицировали причастных к массовому убийству на улице Яблонской

Издание The New York Times опубликовало итоги расследования, авторами которого стали восемь журналистов (видео и текст).

Журналисты опросили очевидцев событий марта 2022 г., когда город находился под российской оккупацией, а также собрали другие доказательства: телефонные перехваты, радиопереговоры, записи с камер наблюдения, видео от правительственных источников и т.д.

Как выяснили авторы расследования, на улице Яблонской в Буче от рук россиян погибли 36 человек. В итоге общение с членами семей, друзьями и коллегами погибших, а также использовав спутниковые изображения, видео с мобильных телефонов, сообщения в соцсетях и текстовые сообщения, журналисты отследили последние моменты их жизни и опубликовали их истории.

Просмотр десятков свидетельств о смерти жертв на улице Яблонской показал, что большинство из них убиты огнестрельным выстрелом. В других случаях тела были так обгорели, что судмедэксперты не смогли установить причину их смерти.

В публикации утверждают, что исполнителями массового убийства на этой улице были российские десантники из 234 десантно-штурмового полка из Пскова под командованием подполковника Артема Городилова.

Журналисты пришли к выводу, что убийства на ул. Яблонской, прозванной "дорогой смерти", не были случайными, а происходили в рамках плана дальнейшего продвижения российских войск в сторону Киева. Во время "зачистки" города русские военные обыскивали дома, искали мужчин боеспособного возраста. Участников терробороны отправляли на допрос в штаб, устроенный в доме номер 144, а затем казнили. Также российские военные убивали случайных прохожих – выходивших за продуктами или пытавшихся добраться домой.

Авторы публикации NYT установили имена не менее 22 военнослужащих из 234-го полка. В перехваченных разговорах русские военные использовали позывные Флакон, Астра и Уран. Первые два позывных, как выяснили журналисты, принадлежат командирам батальонно-тактических групп 234 полка. Позывной Уран имеет командир полка Артем Городилов.

Журналисты высчитали имена военнослужащих, анализируя звонки с телефонов, которые оккупанты отобрали у жителей Бучи. За ними установили по меньшей мере 16 военных, которые позвонили по телефону убитых ими местных жителей. Личности оккупантов подтвердили, найдя профили в соцсетях. Авторы расследования связались с их родственниками и даже побеседовали с двумя военными, которые подтвердили, что служили в 234 полку и были в Буче.

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