"Только на комиссии": Бурба не ответил на вопрос журналистов по вагнеровцам

Об этом он сказал журналистам возле здания комитетов Верховной Рады, сообщает Еспресо.TV.

По словам Бурбы, глава комиссии Марьяна Безуглая сказала ему, что сегодня нет кворума. Экс-начальник ГУР сказал, что придет на следующее заседание, назначенное на 20 сентября.

Бурба рассказал, что прибыл из-за границы, куда возил ребенка на лечение.

Он не ответил на конкретные вопросы о спецоперации: "Я военнослужащий. Поэтому все ответы могу предоставить только на комиссии".

Бурба удивлен информацией о том, что с ним давно хотели поговорить члены комиссии, но он не выходил на связь: "Я узнал об этом из СМИ. Сразу прилетел".



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