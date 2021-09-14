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"Только на комиссии": Бурба не ответил на вопрос журналистов по вагнеровцам

14 сентября, 2021 вторник
20:39

Экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба сказал, что заседания ВСК по "вагнергейту" не состоялось, потому что якобы не собрался кворум

Об этом он сказал журналистам возле здания комитетов Верховной Рады, сообщает Еспресо.TV.

По словам Бурбы, глава комиссии Марьяна Безуглая сказала ему, что сегодня нет кворума. Экс-начальник ГУР сказал, что придет на следующее заседание, назначенное на 20 сентября.

Бурба рассказал, что прибыл из-за границы, куда возил ребенка на лечение.

Он не ответил на конкретные вопросы о спецоперации: "Я военнослужащий. Поэтому все ответы могу предоставить только на комиссии".

Бурба удивлен информацией о том, что с ним давно хотели поговорить члены комиссии, но он не выходил на связь: "Я узнал об этом из СМИ. Сразу прилетел".
 

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  • Напомним, ранее Безуглая заявила , что подготовка задержания вагнеривцев не была спецоперацией и проводилась без участия других стран.
  • Также, по ее словам, парламентская ВСК по "вагнергейту" не будет вызывать Зеленского на заседание, потому что он лицо неприкосновенное.
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