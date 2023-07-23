Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"На нашем участке фронта особых изменений не происходит. Что мы, что оккупанты работаем над сдерживанием противника. Это часть нашей тактики. Ведь если взять всю линию фронта, то на 30-35% направлений происходят прямые стрелковые бои. Все остальное - тактика сдерживания. сть приказ о наступлении", - рассказал Иевлев

Боец ВСУ сообщил, что Силы обороны имеют успехи на недалеко от оккупированной Горловки.

"Хочу с вами поделиться хорошими новостями, однако без названия населенного пункта. Вчера вечером общался с собратьями из Бахмутского направления. Есть информация, что наши ребята зашли в один город рядом с нами. Это очень известный город. Пока официальной информации об этом нет. Но думаю скоро наше военное командование".