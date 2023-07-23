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Только на 35% линии фронта ведутся прямые стрелковые бои, - боец ВСУ Иевлев

23 июля, 2023 воскресенье
10:47
Война с Россией

Военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев рассказал, что в большинстве направлениях фронта Силы обороны работают над сдерживанием противника

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"На нашем участке фронта особых изменений не происходит. Что мы, что оккупанты работаем над сдерживанием противника. Это часть нашей тактики. Ведь если взять всю линию фронта, то на 30-35% направлений происходят прямые стрелковые бои. Все остальное - тактика сдерживания. сть приказ о наступлении", - рассказал Иевлев

Боец ВСУ сообщил, что Силы обороны имеют успехи на недалеко от оккупированной Горловки.

"Хочу с вами поделиться хорошими новостями, однако без названия населенного пункта. Вчера вечером общался с собратьями из Бахмутского направления. Есть информация, что наши ребята зашли в один город рядом с нами. Это очень известный город. Пока официальной информации об этом нет. Но думаю скоро наше военное командование".

  • С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 241 960 военных. 23 июля на 5 направлениях фронта произошло около 40 боевых столкновений между Силами обороны Украины и вражеским войском.
  • 23 июля в Минобороны Великобритании сообщили, что подразделения российских войск в Украине, вероятно, пытаются создать буферную зону вокруг Луганской области . Для этого они прилагают усилия, чтобы продвинуться назад к реке Оскол
Россия
Луганщина
Донетчина
оккупированные территории
Бахмут
Контрнаступление ЗСУ
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