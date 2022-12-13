Об этом рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина.

"Это не касается Запорожья и Херсона, у нас пока нет информации о распределении, количестве судей. Пока на высокой стадии готовности только законопроект по "ЛНР" и "ДНР"", — заявила она.

Напомним, 20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей приняли решение провести "референдумы" о присоединении этих территорий к РФ. "Референдумы" продолжались с 23 по 27 сентября.

Впоследствии спикер Путина Песков так и не смог ответить, в каких пределах будут аннексированы четыре региона Украины.

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